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    Лишит ли «Айнтрахт» шансов на ЛЧ «Байер»?

    «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.50) и ставки на чемпионат Германии по футболу 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Айнтрахт»
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    «Айнтрахт» идет на 4-м месте
    «Байер» встретится на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 19:30 мск. «Байер» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Апреля 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 19:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    Коэффициенты на матч
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    «Байер»

    «Байер» имеет все шансы оказаться в первой пятерке по итогам чемпионата. Отставание от идущей на искомой позиции дортмундской «Боруссии» составляет пять очков.

    Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет девять баллов, поэтому в случае поражения команда потеряет даже теоретические шансы на выход в главный еврокубок.

    Атакуют «Фармацевты» слабовато — 48 мячей в 30 поединках. Зато оборона действует неплохо, дав сбой 34 раза.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Прошлый тур «Леверкузену» откровенно не удался. В выездной встрече с «Баварией» коллектив потерпел поражение со счетом 0:2.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» Ф имеет все шансы пробраться в тройку лучших команд Бундеслиги. Сейчас отставание от «Вольфсбурга» минимальное.

    В позапрошлом туре «Айнтрахт» потерпел разгромное поражение от «Боруссии» М. Гладбахцы были безжалостны — 4:0.

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    • Любопытно, что до этого конфуза «Орлы» добыли три победы кряду. Между тем, отрыв от пятой позиции выглядит вполне комфортным — четыре очка.

    В предыдущем туре франкфуртский клуб на своем поле переиграл «Аугсбург» (2:0) и оставляет неплохие шансы попасть в Лигу чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.

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