«Байер» встретится на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 19:30 мск. «Байер» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» имеет все шансы оказаться в первой пятерке по итогам чемпионата. Отставание от идущей на искомой позиции дортмундской «Боруссии» составляет пять очков.

Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет девять баллов, поэтому в случае поражения команда потеряет даже теоретические шансы на выход в главный еврокубок.

Атакуют «Фармацевты» слабовато — 48 мячей в 30 поединках. Зато оборона действует неплохо, дав сбой 34 раза.

Все прогнозы на Бундеслигу

Прошлый тур «Леверкузену» откровенно не удался. В выездной встрече с «Баварией» коллектив потерпел поражение со счетом 0:2.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» Ф имеет все шансы пробраться в тройку лучших команд Бундеслиги. Сейчас отставание от «Вольфсбурга» минимальное.

В позапрошлом туре «Айнтрахт» потерпел разгромное поражение от «Боруссии» М. Гладбахцы были безжалостны — 4:0.

Любопытно, что до этого конфуза «Орлы» добыли три победы кряду. Между тем, отрыв от пятой позиции выглядит вполне комфортным — четыре очка.

В предыдущем туре франкфуртский клуб на своем поле переиграл «Аугсбург» (2:0) и оставляет неплохие шансы попасть в Лигу чемпионов.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.