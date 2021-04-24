«Акрон» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 38-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 15:00 мск. «Акрон» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

«Акрон» активно борется за спасение. Сейчас команда занимает спасительное (из-за предстоящего исчезновения «Тамбова») 17 место.

На данный момент тольяттинцы разжились 38 очками. Причем основная проблема команды — слабоватая атака (30 голов в 37 матчах).

Минувший тур не принес команде радостных эмоций, хотя с «Нефтехимиком» получилось пободаться знатно. «Акрон» в итоге уступил 3:2.

Прогнозы на ФНЛ

Матч первого круга до сих пор снится тольяттинцам, словно в кошмарном сне. «Акрон» был просто уничтожен «Аланией» (5:1).

«Алания»

«Алания» в минувшем туре упустила важнейшую победу. В матче с конкурентом за заветное 4 место команда расписала мировую с «Торпедо» (1:1).

Отрыв от торпедовцев составляет 2 очка, но ведь не стоит сбрасывать со счетов еще и «Балтику». Калининградцы отстают от «Алании» на 3 пункта.

Нынешнюю весну владикавказцы проводят не так ярко, как осеннюю часть сезона. Лишь в отдельных встречах подопечные Спартака Гогниева напоминают себя образцы первой части сезона.

Выезд в Жигулевск для команды — один из финалов. Терять очки нельзя категорически, но придется знатно попотеть.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.76, на ничью за 3.42, а на «Акрон» — за 4.89

Хозяева находятся в эпицентре борьбы за выживание, так что рассчитывают набрать хотя бы один балл.

«Алания» не изменяет своей атакующей тактике, и явно попытается открыть счет быстро.

Гости отлично атакуют, и явно постараются обеспечить стартовый задел. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.67