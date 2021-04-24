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    «Алания» сразу понесется в атаку?

    «Акрон» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, ФНЛ, 24 апреля 2021 года

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    «Акрон» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 38-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 15:00 мск. «Акрон» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Апреля 2021 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 15:00 Алания Алания
  • Владикавказ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.30
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.62
  • Ставка!
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    «Акрон»

    «Акрон» активно борется за спасение. Сейчас команда занимает спасительное (из-за предстоящего исчезновения «Тамбова») 17 место.

    На данный момент тольяттинцы разжились 38 очками. Причем основная проблема команды — слабоватая атака (30 голов в 37 матчах).

    Минувший тур не принес команде радостных эмоций, хотя с «Нефтехимиком» получилось пободаться знатно. «Акрон» в итоге уступил 3:2.

    Прогнозы на ФНЛ

    Матч первого круга до сих пор снится тольяттинцам, словно в кошмарном сне. «Акрон» был просто уничтожен «Аланией» (5:1).

    «Алания»

    «Алания» в минувшем туре упустила важнейшую победу. В матче с конкурентом за заветное 4 место команда расписала мировую с «Торпедо» (1:1).

    Отрыв от торпедовцев составляет 2 очка, но ведь не стоит сбрасывать со счетов еще и «Балтику». Калининградцы отстают от «Алании» на 3 пункта.

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    Выезд в Жигулевск для команды — один из финалов. Терять очки нельзя категорически, но придется знатно попотеть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.76, на ничью за 3.42, а на «Акрон» — за 4.89

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    Хозяева находятся в эпицентре борьбы за выживание, так что рассчитывают набрать хотя бы один балл.

    «Алания» не изменяет своей атакующей тактике, и явно попытается открыть счет быстро.

    Гости отлично атакуют, и явно постараются обеспечить стартовый задел. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.67

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