«Акрон»
«Акрон» активно борется за спасение. Сейчас команда занимает спасительное (из-за предстоящего исчезновения «Тамбова») 17 место.
На данный момент тольяттинцы разжились 38 очками. Причем основная проблема команды — слабоватая атака (30 голов в 37 матчах).
Минувший тур не принес команде радостных эмоций, хотя с «Нефтехимиком» получилось пободаться знатно. «Акрон» в итоге уступил 3:2.
Матч первого круга до сих пор снится тольяттинцам, словно в кошмарном сне. «Акрон» был просто уничтожен «Аланией» (5:1).
«Алания»
«Алания» в минувшем туре упустила важнейшую победу. В матче с конкурентом за заветное 4 место команда расписала мировую с «Торпедо» (1:1).
Отрыв от торпедовцев составляет 2 очка, но ведь не стоит сбрасывать со счетов еще и «Балтику». Калининградцы отстают от «Алании» на 3 пункта.
Нынешнюю весну владикавказцы проводят не так ярко, как осеннюю часть сезона. Лишь в отдельных встречах подопечные Спартака Гогниева напоминают себя образцы первой части сезона.
Выезд в Жигулевск для команды — один из финалов. Терять очки нельзя категорически, но придется знатно попотеть.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.76, на ничью за 3.42, а на «Акрон» — за 4.89
Хозяева находятся в эпицентре борьбы за выживание, так что рассчитывают набрать хотя бы один балл.
«Алания» не изменяет своей атакующей тактике, и явно попытается открыть счет быстро.
Гости отлично атакуют, и явно постараются обеспечить стартовый задел. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.67