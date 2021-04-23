Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» — один из 12-ти интриганов, затеявших создание европейской Суперлиги. Как ни странно, но эта деталь тоже важна в контексте предстоящего матча против «Эвертона».

«Арсенал» после 32-х сыгранных туров находится в таблице на девятом месте. Команда Микеля Артеты теперь претендует разве что на путевку в Лигу Европы.

В апреле «Арсенал» уступил «Ливерпулю», разгромил «Шеффилд Юнайтед» и сыграл вничью с «Фулхэмом». Еще чуть раньше были победа над «Тоттенхэмом» и ничья с «Вест Хэмом».

Приоритетом для «Арсенала» теперь является Лига Европы. В случае победы в этом турнире «канониры» напрямую попадут в групповой этап Лиги чемпионов.

«Арсенал» не одержал ни одной победы в четырех предыдущих матчах на своем поле.

«Эвертон»

Тем временем «Эвертон» опережает «Арсенал» на три очка. Гости занимают в таблице восьмое место, при этом у них еще есть игра в запасе.

Но, пожалуй, разговоры о шансах «Эвертона» на попадание в топ-4 и, соответственно, в Лигу чемпионов можно прекратить. К этому команда Карло Анчелотти пока что не готова.

Безвыигрышная серия «Эвертона» в АПЛ составляет уже пять матчей — два поражения и три ничьих.

Все прогнозы на АПЛ

Хотя в недавнем матче против «Тоттенхэма» команда из Ливерпуля смотрелась довольно неплохо. Ничью 2:2 в такой игре сложно назвать неудачным результатом.

«Эвертон» в предыдущих 11-ти матчах на выезде потерпел только одно поражение.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» букмекеры предлагают поставить за 1.97, на ничью за 3.84, а на победу «Эвертона» — за 4.25.

Матч пройдет на фоне бесконечных разговором о несостоявшейся футбольной революции, в организации которой участвовал в том числе и «Арсенал». При этом в Англии над «Арсеналом», как правило, смеялись, рассуждая о его суперлиговом статусе.

В понедельник «Ливерпуль» в такой обстановке не смог выиграть у «Лидса», «Челси» на следующий день потерял очки в игре с «Брайтоном»...Теперь пришла очередь «Арсенала».

«Эвертон» будет максимально заряжен. После недавних событий в АПЛ буквально каждый хочет наказать бунтарей. А настрой в таких случаях играет не последнюю роль.

Ставка — победа «Эвертона» за 4.25.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Эвертона» больше 1,5 за 3.52. Проблемы «Арсенала» в обороне никуда не делись.