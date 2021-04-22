В 32 туре итальянской Серии А «Рома» на стадионе «Олимпико» примет «Аталанту». Матч запланирован на 22 апреля 19:30 мск. «Рома» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

В конце марта римский клуб дома проиграл «Наполи» (0:2), а апрель начал с того, что на выезде упустил на последних минутах победу над «Сассуоло» (2:2).

Затем в рамках 1/4 финала Лиги Европы подопечные Пауло Фонсеки на выезде одолели «Аякс» (2:1), а вернувшись домой победили «Болонью» (1:0) в матче Серии А.

В ответном матче Лиги Европы «Рома» дома сыграла вничью с «Аяксом» (1:1) и вышла в полуфинал, а в последнем матче «волки» проиграли на выезде «Торино» (1:3).

Все прогнозы на Серию А

После 31 тура Серии А «Рома» с 54 очками на 7-м месте. Разница мячей 55-47, Жордан Верету забил 10 голов, еще 9 у Генриха Мхитаряна.

Не сыграют травмированные Кумбула, Спинаццола, Смоллинг, Дзаньоло, Эль-Шарави и дисквалифицированные Диаварра и Пеллегрини.

«Аталанта»

Домашний матч со «Специей» в середине марта «Аталанта» выиграла со счетом 3:1, а выезд в гости к «Реалу» завершился поражением 1:3 и вылетом из Лиги чемпионов.

Затем подопечные Джан Пьеро Гасперини на выезде победили «Верону» (2:0), а потом дома справилась с «Удинезе» (3:2).

В последних матчах бергамаски на выезде одолели «Фиорентину» со счетом 3:2, а вернувшись домой вырвали минимальную победу над «Ювентусом» на последних минутах — 1:0.

После 31 тура Серии А «Аталанта» с 64 очками на 3-м месте. Разница мячей 72-38, Луис Муриэль забил 18 голов, Дуван Сапата забил 13 голов. Матч пропустит травмированный Ханс Хатебур.

Прогноз и ставки

На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.70, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Аталанты» — 1.93.

В первом круге «Аталанта» дома победила 4:1. В прошлом сезоне «Рома» проиграла 0:2 дома и 1:2 в гостях. Римляне последний раз побеждали «Аталанту» в 2017 году.

Бергамаски в 5 последних матчах в Риме трижды победили и два раза сыграли вничью. Прогнозируем, что «Рома» не проиграет в основное время.

Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.48 и ТМ 3,5 за 1.65.