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    Подпустит ли «Спортинг» к себе «Порту»?

    «Спортинг» — «Белененсеш». Прогноз, ставка (к. 2.95) на футбол, Примейра-лига, 21 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Белененсеш»
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    «Спортинг» лидирует в Примейре
    «Спортинг» примет на своем поле «Белененсеш» в рамках 28-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 23:15 мск. «Спортинг» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 21 Апреля 2021 года
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    «Спортинг»

    «Спортинг» лидирует в Примейре. В 27 проведенных играх лиссабонцы выиграли в 21 из них и шесть раз играли вничью. От ближайшего преследователя «Порту» они оторвались на шесть баллов.

    За минувшие семь поединков чемпионата «львы» теряли очки трижды. В конце зимы они расписали мировую с «Порту» (0:0) на его арене, а после этого выиграли три игры с разницей в один мяч.

    В родных пенатах в этот период «зелено-белые» справились с «Санта-Кларой» (2:1) и «Гимарайншем» (1:0), а также переиграли в гостях «Тонделу» со счетом 1:0.

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    Затем коллектив сыграл вничью с «Морейренсе» (1:1) и «Фамаликаном» (1:1), а также переиграл «Фаренсе» (1:0). В целом, его беспроигрышная серия составляет 16 матчей.

    «Белененсеш»

    «Белененсеш» в минувшем туре чемпионата дома обыграл «Маритиму». В итоге была зафиксирована победа (2:0).

    На текущий момент клуб занимает 12 место в турнирной таблице, и вполне заслуженно. Правда, гандикап от зоны вылета составляет шесть очков.

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    • Отрыв от 16-й позиции, которая требует проведения стыковых поединков за право выступать в элитном дивизионе, составляет пять баллов.

    «Белененсеш» имеет в своем активе 30 очков. Такая диспозиция позволяет надеяться на привычный подъем в зону середняков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,43.

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    Успех гостей оценивается в 8,4, тогда как ничья — в 4,4.

    Наши прогноз и ставка — «Спортинг» выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,95.

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