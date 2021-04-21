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    «Деревенских» наконец-то прорвет на голы

    «Хоффенхайм» — «Боруссия» М. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Германии, 21 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Боруссия» М
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    Кристоф Баумгартнер
    Во вторник, 21 апреля, «Хоффенхайм» на своем поле примет гладбахскую «Боруссию» в 30-м туре немецкой Бундеслиги. Стартовый свисток будет дан в 21:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хоффенхайм»

    С 32 зачетными пунктами «Хоффенхайм» находится в турнирной таблице чемпионата Германии на 12 позиции, оторвавшись на расстоянии шести очков от опасной зоны.

    Сейчас у клуба из Зинсхайма 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой он сперва проиграл три встречи подряд. Дома уступил «Майнцу» (1:2), а также на выезде был слабее «Штутгарта» (0:2) и «Аугсбурга» (1:2).

    Затем «деревенские» расписали две безголевые ничью с «Байером» на своем поле и с «РБ Лейпциг» в гостях. Отметим, что победить им удалось всего два раза за 11 предыдущих матчей в Бундеслиге.

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    Родные стены в последнее время не особо помогают «Хоффенхайму». За минувшие восемь игр он трижды был повержен, столько же раз выиграл и две встречи свел вничью.

    «Боруссия» М

    В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» с 43 набранными очками расположилась на седьмой позиции, уступая шестой еврокубковой строке четыре пункта.

    «Черно-бело-зеленые» не знают горечи поражений в чемпионате на протяжении последних четырех встреч, раз сыграв вничью в этот период и добившись трех победных результатов.

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    • В минувшем туре первенства «жеребята» разгромили на своей арене «Айнтрахт» со счетом 4:0, а игровым днем ранее они поделили очки в Берлине с «Гертой», сыграв 2:2.

    В отрезке последних пяти выездных матчей гладбахцы добились всего лишь одной виктории, а также по два раза играли вничью и терпели поражения.

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    В первом круге «Хоффенхайм» обыграл «Боруссию» на ее поле со счетом 2:1, а в минувшем сезоне гладбахцы выиграли 3:0 в гостях и сыграли дома вничью 1:1.

    Прогноз и ставка на «Хоффенхайм» — «Боруссия» М

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Боруссии» М — 2.30, победа «Хоффенхайма» — 3.20, ничья — 3.76.

    Наверняка после двух матчей без забитых мячей, на этот раз поединок с участием «Хоффенхайма» будет результативным и забивать буду оба коллектива. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да + ТБ 2,5.

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