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    «Айнтрахт» — «Аугсбург». Прогноз, ставка (к. 1.61) на футбол, Бундеслига, 20 апреля 2021 года

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    Филип Костич
    «Айнтрахт» Ф сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 21:30 мск. «Айнтрахт» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Апреля 2021 года
    Айнтрахт Ф
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    •  Айнтрахт Ф 21:30 Аугсбург Аугсбург
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    «Айнтрахт» Ф

    «Айнтрахт» Ф имеет все шансы пробраться в тройку лучших команд Бундеслиги. Сейчас отставание от «Вольфсбурга» минимальное.

    В предыдущем туре «Айнтрахт» потерпел разгромное поражение. Гладбахцы были безжалостны — 4:0.

    Любопытно, что до последнего конфуза «Айнтрахт» Ф добыл три победы к ряду. Между тем, отрыв от пятой позиции выглядит вполне комфортным — 6 очков.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Матчи против «Аугсбурга» «Айнтрахту», в общем-то, удаются. Из пяти последних встреч в активе у команды три победы при двух поражениях.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» уже ни за что в этом сезоне не сражается. Сейчас команда занимает 11 место в турнирной таблице с 33 очками в активе.

    Причем пропускает «Аугсбург» куда чаще, чем забивает в ворота соперников. Разница мячей выглядит весьма красноречиво — 29:42.

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  • 15/04/2021

    • «Аугсбург» сыграл лишь вничью с «Арминией» (0:0). Показательно, ибо проблемы команды в атаке заметны невооруженным глазом.

    В первом круге «Аугсбург» дома уступил франкфуртцам (0:2). Мало того, команда не забивает уже на протяжении двух матчей подряд.

    Прогноз и ставка на «Айнтрахт» — «Аугсбург»

    Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 1.45, на ничью за 4.40, а на «Арминию» — за 7.50

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    Хозяева борются за выход в тройку, к тому же обладают сильным кадровым потенциалом.

    «Аугсбург» фактически доигрывает сезон, к тому же весьма пассивен в атаке.

    Хозяева смотрятся сильнее оппонента, к тому же намерены реваншироваться за поражение в минувшем туре. Наши прогноз и ставка — Фора «Айнтрахта» -0.75 с коэффициентом 1.61

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