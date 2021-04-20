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    «Брентфорд» — «Кардифф». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, Чемпионшип, 20 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Кардифф»
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    «Брентфорд»
    Во вторник, 20 апреля, в рамках 43-го тура английского Чемпионшипа «Брентфорд» на своем стадионе «Комьюнити» сыграет с «Кардиффом». Начало игры — в 20:00 по мск. «Брентфорд» — «Кардифф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 20 Апреля 2021 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 20:00 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» за последние два месяца проиграл только раз, уступив еще в начале марта в гостях «Норвичу» (0:1), который уже завоевал билет в АПЛ.

    После того «пчелы» провели еще семь встреч в рамках первенства, где одержали две виктории и пять раз делили очки со своими оппонентами. В минувшем туре они расписали домашнюю мировую с «Миллуоллом» (0:0), т.с. сохранив свои ворота на замке в трех играх подряд.

    В турнирной таблице Чемпионшипа клуб из Лондона с 74 набранными очками идет на четвертой позиции, значительно отставая от прямого повышения в классе, но в тоже время наверняка завершит регулярку в зоне плей-офф.

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    • За минувшие 18 домашних матчей чемпионата «Брентфорд» потерпел лишь одно фиаско, также еще в этот период он восемь раз сыграл вничью и добился девяти викторий.

    «Кардифф»

    С 60 очкам «Кардифф» разместился на восьмой строке в турнирной таблице Чемпионшипа, значительно отставая от зоны плей-офф и уже может отложить мысли о повышении до следующего сезона.

    В отрезке последних восьми матчей чемпионата «синие птицы» добились всего лишь одной виктории, одолев еще 20 марта на выезде «Суонси» со счетом 1:0.

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    Еще в этот период валлийский коллектив три раза уступал и четыре раза играл вничью. Одна из мировых пришлась на последнюю сыгранную встречу, где он поделил очки в гостях с «Редингом» — 1:1.

    Выездные поединки в целом неплохо даются «Кардиффу» в последнем отрезке. За десять минувших матчей он проиграл только раз, также были добыты пять викторий и четыре раза валлийцы сыграли вничью.

    В первом круге «Брентфорд» взял верх над «Кардиффом» на его поле (3:2), а в прошлом сезоне «пчелы» в играх с валлийцами набрали четыре очка, выиграв 2:1 дома и сыграв 2:2 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Брентфорд» — «Кардифф»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Кардиффа» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.74.

    За последние десять очных встреч этих клубов, только раз не забивали обе команды. Так что вполне от данной игры можно ожидать обмена результативными ударами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.

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