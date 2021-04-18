18 апреля в Екатеринбурге в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги «Урал» сыграет с казанским «Рубином». Начало игры — в 12:00 по мск. «Урал» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

С 30 зачетными пунктами «Урал» находится на 12 строке в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись аж на десять баллов от 13 опасной позиции, и почти гарантировал себе сохранение прописки в элите.

После зимнего перерыва «шмели» уступили только в одном поединке чемпионата из шести. Еще в середине марта они крупно уступили в Москве «Спартаку» со счетом 1:5.

В пяти других играх они добились двух домашних викторий и три раза сыграли вничью. Одна из мировых была в минувшем игровом дне первенства, где клуб из Екатеринбурга в гостях поделил очки с «Динамо» — 2:2.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Последний раз «оранжево-черные» проигрывали дома еще в октябре прошлого года. После того они трижды сыграли вничью и три раза побеждали, на пропустив в пяти случаях.

«Рубин»

«Рубин» с 43 набранными баллами находится на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, отставая от третьей строки всего лишь на три пункта.

Три первые игры после зимнего перерыва казанский коллектив выиграл, пропустив в них всего лишь один гол, который забил им «Зенит», обыгранный в домашней встрече со счетом 2:1.

Затем «рубиновые» уступили на своей арене «Химкам» — 1:3, а затем вернулись на победных путь, поочередно по 1:0 одолев в родных стенах «Сочи» и на выезде «Ростов».

Вот уже в пяти последних гостевых поединках чемпионата «Рубин» не знает горечи поражений, четырежды выиграв в этот период при одной ничьей, сохранив во всех этих матчах свои ворота на замке.

В первом круге эти команды сыграли 1:1, а в прошлом сезоне «Рубин» в играх с «Уралом» набрал четыре очка, победив 2:1 в гостях и сыграв 0:0 на своем поле.

Прогноз и ставка на «Урал» — «Рубин»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Рубина» предлагают — 2.20.

На викторию «Урала» дают — 3.68, ничья оценена — в 3.44.

Прогнозируем, что выездная «сухая» серия казанцев прервется на этот раз, но и забить гости также смогут. Наша ставка — обе забьют: да.