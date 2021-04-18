В воскресенье, 18 апреля, «Нант» на своем поле примет «Лион» в рамках 33-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ля Божуар», начнется в 22:00 по московскому времени. «Нант» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Нант» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 28 очков.

«Канарейки» в национальном первенстве одержали пять побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

В этом месяце подопечные Антуана Комбуаре уступили «Ницце» (1:2) и «Ренну» (0:1). В семи последних матчах они одержали всего одну победу, притом, что самое интересное, над «Пари Сен-Жермен» (2:1).

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Серьезных кадровых проблем у «Нанта» в настоящее время нет.

«Лион»

«Лион» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 64 баллами.

На счету «ткачей» 18 побед, десять ничьих и четыре поражения в 32 сыгранных турах.

На прошлых выходных команда Руди Гарсии разгромила «Анже» (3:0), реабилитировавшись за ничьи с «Реймсом» (1:1) и «Лансом» (1:1), а также за поражение от «Пари Сен-Жермен» (2:4).

После травм у «Лиона» восстанавливаются Тино Кадевере и Джамель Бенламри.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лиона» — 1.53, победа «Нанта» — 6.10, ничья — 4.60.

В марте «канарейки» приятно удивили своих болельщиков, обыграв в гостях «Пари Сен-Жермен», однако это была скорее счастливая случайность, чем демонстрация возможностей.

Команда Антуана Комбуаре оставалась без побед в 22 из 24 последних встреч, а дома она не выигрывала в течении 14 поединков.

У «ткачей» в этом плане дела идут гораздо лучше, так что они обязаны набирать три очка. Наш прогноз и ставка — «победа "Лиона" с форой -1» за 1.76.

В двух последних матчах Мемфис Депай забил за «Лион» три гола, так что ставка на его точный удар тоже имеет смысл.