«Нант»
«Нант» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 28 очков.
«Канарейки» в национальном первенстве одержали пять побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.
В этом месяце подопечные Антуана Комбуаре уступили «Ницце» (1:2) и «Ренну» (0:1). В семи последних матчах они одержали всего одну победу, притом, что самое интересное, над «Пари Сен-Жермен» (2:1).
Серьезных кадровых проблем у «Нанта» в настоящее время нет.
«Лион»
«Лион» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 64 баллами.
На счету «ткачей» 18 побед, десять ничьих и четыре поражения в 32 сыгранных турах.
На прошлых выходных команда Руди Гарсии разгромила «Анже» (3:0), реабилитировавшись за ничьи с «Реймсом» (1:1) и «Лансом» (1:1), а также за поражение от «Пари Сен-Жермен» (2:4).
После травм у «Лиона» восстанавливаются Тино Кадевере и Джамель Бенламри.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лиона» — 1.53, победа «Нанта» — 6.10, ничья — 4.60.
В марте «канарейки» приятно удивили своих болельщиков, обыграв в гостях «Пари Сен-Жермен», однако это была скорее счастливая случайность, чем демонстрация возможностей.
Команда Антуана Комбуаре оставалась без побед в 22 из 24 последних встреч, а дома она не выигрывала в течении 14 поединков.
У «ткачей» в этом плане дела идут гораздо лучше, так что они обязаны набирать три очка. Наш прогноз и ставка — «победа "Лиона" с форой -1» за 1.76.
В двух последних матчах Мемфис Депай забил за «Лион» три гола, так что ставка на его точный удар тоже имеет смысл.