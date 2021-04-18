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    Сможет ли «Реал» не потерять очки с «Хетафе»?

    «Хетафе» — «Реал». Прогноз (к.1.83) и ставки на матч чемпионата Испании 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Реал»
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    Карим Бензема
    «Хетафе» будет принимать «Реал» в 33-м туре Примеры. Матч пройдет на «Колозеум Альфонсо Перес» 18 апреля. Начало — в 22:00 мск. «Хетафе» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Апреля 2021 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.00
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  • 3.65
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  • 1.65
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    «Хетафе»

    «Хетафе» не может выиграть в чемпионате Испании в пяти матчах подряд, а в последних 12 играх у команды всего 1 победа при семи поражениях.

    В четырех предыдущих турах «Хетафе» набрал 3 очка, при этом за четыре игры команда забила всего один гол — 0:0 с «Атлетико», 1:1 с «Эльче», 0:0 с «Осасуной» и 0:1 против «Кадиса».

    В турнирной таблице Примеры «Хетафе» располагается на 15-й строчке. У команды в активе 30 очков в 30 матчах, от зоны вылета ее отделяет 4 очка.

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    «Хетафе» крайне мало забивает — всего 22 гола (худший результат лиги), но пропускает на уровне команд из верхней части таблицы — 34 гола (всего 7 команд пропустили меньше).

    «Реал»

    «Реал» подходит к матчу с «Хетафе» после череды непростых поединков. Команда Зинедина Зидана за полторы недели дважды сыграла с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов, сумев пройти в полуфинал (3:1 и 0:0).

    Между этими матчами «Реалу» пришлось играть в Примере с «Барселоной». «Сливочные» удержали добытое в первом тайме преимущество — 2:1. Для «Реала» это была шестая победа подряд во всех турнирах, но серия прервалась ничейным матчем с «Ливерпулем».

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    • В чемпионате Испании «Реал» идет вторым — в 30 матчах команда набрала 66 очков и на 1 пункт отстает от лидера турнира «Атлетико», а также на 1 очко опережает «Барселону».

    Забито у «Реала» 53 гола (больше забивает только «Барселона»), а пропущено 24 (меньше только у «Атлетико»).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают коэффициент 6,60 на победу «Хетафе», 3,82 — на ничью и 1,65 — на победу «Реала».

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    В матче первого круга «Реал» на своем поле обыграл «Хетафе» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Реала» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,83.

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