«Хетафе»
«Хетафе» не может выиграть в чемпионате Испании в пяти матчах подряд, а в последних 12 играх у команды всего 1 победа при семи поражениях.
В четырех предыдущих турах «Хетафе» набрал 3 очка, при этом за четыре игры команда забила всего один гол — 0:0 с «Атлетико», 1:1 с «Эльче», 0:0 с «Осасуной» и 0:1 против «Кадиса».
В турнирной таблице Примеры «Хетафе» располагается на 15-й строчке. У команды в активе 30 очков в 30 матчах, от зоны вылета ее отделяет 4 очка.
«Хетафе» крайне мало забивает — всего 22 гола (худший результат лиги), но пропускает на уровне команд из верхней части таблицы — 34 гола (всего 7 команд пропустили меньше).
«Реал»
«Реал» подходит к матчу с «Хетафе» после череды непростых поединков. Команда Зинедина Зидана за полторы недели дважды сыграла с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов, сумев пройти в полуфинал (3:1 и 0:0).
Между этими матчами «Реалу» пришлось играть в Примере с «Барселоной». «Сливочные» удержали добытое в первом тайме преимущество — 2:1. Для «Реала» это была шестая победа подряд во всех турнирах, но серия прервалась ничейным матчем с «Ливерпулем».
В чемпионате Испании «Реал» идет вторым — в 30 матчах команда набрала 66 очков и на 1 пункт отстает от лидера турнира «Атлетико», а также на 1 очко опережает «Барселону».
Забито у «Реала» 53 гола (больше забивает только «Барселона»), а пропущено 24 (меньше только у «Атлетико»).
Прогноз и ставка
Букмекеры дают коэффициент 6,60 на победу «Хетафе», 3,82 — на ничью и 1,65 — на победу «Реала».
В матче первого круга «Реал» на своем поле обыграл «Хетафе» со счетом 2:0.
Прогноз и ставка на матч — победа «Реала» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,83.