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    «Аталанта» и «Ювентус» порадуют результативностью

    «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Серии А 18 апреля 2021 года

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    Игроки «Аталанты»
    18 апреля на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо состоится принципиальное противостояние «Аталанты» и «Ювентуса». Начало поединка 31 тура Серии А в 16:00 мск. «Аталанта» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Апреля 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 16:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Аталанта»

    Перед этим матчем «Аталанта» находится всего в одном шаге от «Ювентуса». Подопечные Гасперини являются четвертой командой лиги, но в случае удачного стечения обстоятельств могут выйти сразу на вторую строчку.

    Хозяева успешно провели предыдущие четыре встречи в турнире. Они победили 3:1 «Специю», со счетом 2:0 обыграли «Верону» и устроили перестрелки с «Удинезе» и «Фиорентиной» (3:2).

    Дома «Черно-синие» не проигрывают уже 5 матчей, имея в серии ничью и четыре победных результата.

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    Кристиан Ромеро не сыграет из-за перебора желтых карточек, а Ханс Хатебур — по причине травмы.

    «Ювентус»

    «Ювентус» давно проиграл борьбу за чемпионство, но он еще может побороться за медали. Как раз сейчас туринцы занимают бронзовую позицию, имея 62 очка. У них также есть шанс выйти на второе место после этой игры.

    В предыдущих матчах «Юве» обыгрывал «Наполи» (2:1) и «Дженоа» (3:1). Также отметим ничью с «Торино» (2:2). Нельзя не вспомнить поражение «Бьянконери», полученное от «Беневенто» (0:1) 21 марта.

    В гостях подопечные Андреа Пирло смогли выиграть лишь один из четырех последних поединков. В других случаях было две ничьи и поражение.

    Пока что в списке отсутствующих указан лишь Федерико Бернардески, который находится на карантине.

    Прогноз и ставка

    Небольшой перевес по коэффициентам на стороне «Аталанты» — 2.55 против 2.75 у «Юве». На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.60.

    В четырех последних «очках» команды забивали друг другу. В таком матче не может скучно. Тем более что у обеих команд прошлые поединки в турнире заканчивались с четырьмя или даже пятью забитыми голами. Ставим на тотал больше 3 за 1.87.

    «Аталанта» понимает, что ей нельзя терять очки, поскольку «Наполи» в двух очках от нее и это может стоить подопечным Гасперини Лиги чемпионов. Предлагаем поставить на Ф1 (0) за 1.86. С таким «Ювентусом» можно и нужно играть.

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