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    Оформит ли вылет «Шеффилд Юнайтед» «Вулверхэмптон»?

    «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.05) и ставка на матч АПЛ 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Вулверхэмптон» в нижней половине таблицы
    В 32-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдет на «Молинью» 17 апреля. Начало — в 22:15 мск. «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Апреля 2021 года
    Вулверхэмптон
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    •  Вулверхэмптон 22:15 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» с 38 набранными очками расположился на 12 позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, имея неплохой запас перед зоной вылета.

    До прошлого тура у «волков» была 5-матчевая безвыигрыщная серия в рамках первенства, где они два раза сыграли вничью и трижды уходили с поля поверженными, дважды в этом отрезке не забив ни одного гола.

    В предыдущем туре «оранжево-черные» прервали череду неудач, с минимальным счетом переиграв на выезде «Фулхэм» (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    В первом круге «Вулверхэмптон» в гостях с результатом 2:0 обыграл своего грядущего соперника.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» подходит к этой игре с серией из пяти поражений подряд — четыре в АПЛ и еще одно в Кубке Англии, из которого команда вылетела от «Челси» (0:2).

    В чемпионате «ШЮ» проиграл «Саутгемптону» (0:2), «Лестеру» (0:5), «Лидсу» (1:2) и «Арсеналу» (0:3). Последняя победа была добыта еще 3 марта — 1:0 против «Астон Виллы».

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  • 12/04/2021

    • «Шеффилд» — безнадежный аутсайдер АПЛ. В 31 матче команда смогла набрать всего 14 очков (4 победы и 2 ничьи) и занимает последнее место, отставая от спасительной 17-й позиции уже на 18 очков.

    В случае очередного поражения и ничьей или победы «Ньюкасла» в матче с «Вест Хэмом» «Клинки» уже потеряют даже теоретические шансы на спасение в элите.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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