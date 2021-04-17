В 32-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдет на «Молинью» 17 апреля. Начало — в 22:15 мск. «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» с 38 набранными очками расположился на 12 позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, имея неплохой запас перед зоной вылета.

До прошлого тура у «волков» была 5-матчевая безвыигрыщная серия в рамках первенства, где они два раза сыграли вничью и трижды уходили с поля поверженными, дважды в этом отрезке не забив ни одного гола.

В предыдущем туре «оранжево-черные» прервали череду неудач, с минимальным счетом переиграв на выезде «Фулхэм» (1:0).

Все прогнозы на АПЛ

В первом круге «Вулверхэмптон» в гостях с результатом 2:0 обыграл своего грядущего соперника.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» подходит к этой игре с серией из пяти поражений подряд — четыре в АПЛ и еще одно в Кубке Англии, из которого команда вылетела от «Челси» (0:2).

В чемпионате «ШЮ» проиграл «Саутгемптону» (0:2), «Лестеру» (0:5), «Лидсу» (1:2) и «Арсеналу» (0:3). Последняя победа была добыта еще 3 марта — 1:0 против «Астон Виллы».

«Шеффилд» — безнадежный аутсайдер АПЛ. В 31 матче команда смогла набрать всего 14 очков (4 победы и 2 ничьи) и занимает последнее место, отставая от спасительной 17-й позиции уже на 18 очков.

В случае очередного поражения и ничьей или победы «Ньюкасла» в матче с «Вест Хэмом» «Клинки» уже потеряют даже теоретические шансы на спасение в элите.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.