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    «Алания» с «Торпедо» соорудят гол до перерыва?

    «Алания» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, ФНЛ, 17 апреля 2021 года

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    Игроки «Торпедо»
    «Алания» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 37-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Апреля 2021 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.07
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
    •

    «Алания»

    «Алания» в минувшем туре вновь вырвалась на заветное 4 место. На выезде минимально был обыгран «Шинник» (0:1).

    Команда Спартака Гогниева подходит к решающей фазе борьбы за выход в стыки. Как раз торпедовцы являются главными конкурентами владикавказцев.

    Сейчас в активе у «Алании» 66 очков при двухочковом гандикапе от москвичей. К тому же команда Гогниева атакует весьма результативно — 66 мячей в 36 встречах.

    Прогнозы на ФНЛ

    С торпедовцами у «Алании» отношения складываются непросто. В трех последних поединках успех неизменно сопутствовал торпедовцам.

    «Торпедо»

    «Торпедо» изо всех сил бьется за выход в стыки. Вот только по итогам минувшего тура москвичи опустились на 5 строчку.

    Предыдущий поединок команда провела не лучшим образом, но, все же, разжилась одним баллом. Ничья с «Нефтехимиком» получилась боевой (2:2).

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    • Александр Бородюк, кажется, выжимает из своих подопечных максимум. Очевидно, что отчетный поединок будет едва ли не решающим в аспекте борьбы за заветную позицию.

    Вот только у «Торпедо» слишком многое зависит от настроения отдельных исполнителей. Впрочем, Александр Рязанцев, Игорь Лебеденко и Амур Калмыков сейчас находятся в неплохих кондициях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.11, на ничью за 3.10, а на «Торпедо» — за 3.15

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    Хозяева показывают агрессивный футбол, и явно будут стремиться забить до перерыва.

    «Торпедо» играет блекло, добывая очки с заметной натугой, но настрой на этот матч будет максимальным.

    В таких поединках многое решает быстрый гол, который наверняка состоится. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70

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