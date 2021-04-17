«Алания» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 37-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Алания» в минувшем туре вновь вырвалась на заветное 4 место. На выезде минимально был обыгран «Шинник» (0:1).

Команда Спартака Гогниева подходит к решающей фазе борьбы за выход в стыки. Как раз торпедовцы являются главными конкурентами владикавказцев.

Сейчас в активе у «Алании» 66 очков при двухочковом гандикапе от москвичей. К тому же команда Гогниева атакует весьма результативно — 66 мячей в 36 встречах.

Прогнозы на ФНЛ

С торпедовцами у «Алании» отношения складываются непросто. В трех последних поединках успех неизменно сопутствовал торпедовцам.

«Торпедо»

«Торпедо» изо всех сил бьется за выход в стыки. Вот только по итогам минувшего тура москвичи опустились на 5 строчку.

Предыдущий поединок команда провела не лучшим образом, но, все же, разжилась одним баллом. Ничья с «Нефтехимиком» получилась боевой (2:2).

Александр Бородюк, кажется, выжимает из своих подопечных максимум. Очевидно, что отчетный поединок будет едва ли не решающим в аспекте борьбы за заветную позицию.

Вот только у «Торпедо» слишком многое зависит от настроения отдельных исполнителей. Впрочем, Александр Рязанцев, Игорь Лебеденко и Амур Калмыков сейчас находятся в неплохих кондициях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.11, на ничью за 3.10, а на «Торпедо» — за 3.15

Хозяева показывают агрессивный футбол, и явно будут стремиться забить до перерыва.

«Торпедо» играет блекло, добывая очки с заметной натугой, но настрой на этот матч будет максимальным.

В таких поединках многое решает быстрый гол, который наверняка состоится. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70