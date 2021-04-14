ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Ротор»Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором» Мохаммед СалахТрансферный дайджест. 6-12 апреля ЦСКА дожал СКА в шестом матчеЧуда не произошло. ЦСКА цинично уничтожил мечты СКА о камбэке
  • 20:57
    • Неймар и Мбаппе сыграют в атаке ПСЖ на матч с «Баварией»
  • 19:15
    • Женская сборная России вышла в финальную часть Евро-2022
  • 17:49
    • Гильерме получил двухматчевую дисквалификацию
  • 17:19
    • Сергей Овчинников перешел на работу в РФС
    Все новости спорта

    «Сливочные» оформят гол после перерыва?

    «Ливерпуль» — «Реал». Ставка (к. 1.81) на голы в 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу 14 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Реал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тони Кроос
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 14 Апреля 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы поединок в Мадриде провалили. Все-таки поражение со счетом 3:1 не оставляет команде ничего иного, кроме как активно атаковать дома.

    Разумеется, команда Юргена Клоппа это все отлично понимает, и явно постарается сыграть на максимуме своих возможностей. Тем паче, Лига чемпионов — чуть ли не последний шанс спасти сезон.

    «Ливерпуль» провел успешный тур в АПЛ. Команда Клоппа дома дожала «Астон Виллу» (2:1), причем решающий мяч Трент Александр-Арнольд провел уже в компенсированное время.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Нет сомнений, что «Ливерпуль» с первых минут понесется в атаку. Другого выхода у Салаха и компании попросту нет.

    «Реал» Мадрид

    Мадридцы сделали полдела, переиграв англичан в первом матче. Разумеется, команда Зинедина Зидана намеревается закрепить успех в противостоянии.

  • «Ливерпуль» — «Реал»
  • Еще прогноз: Суперкамбэк «Ливерпуля» или еще одна победа «Реала»?

    • Забивать у «Реала» Мадрид всегда было и есть кому. Тем более, команда сейчас находится в превосходной форме.

    В минувшем туре Примеры «Реал» Мадрид добыл суперважную победу в Классико. «Барселона» была бита со счетом 2:1, после чего шансы мадридцев на чемпионский титул существенно выросли.

  • Перестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики
  • Обзор СМИ после победы мадридского «Реала» над «Барселоной»
  • 11/04/2021

    • Поединок на «Энфилд» — прекрасный шанс продолжить успешную серию. Никто не сомневается, что мадридцы сумеют расписаться в воротах хозяев.

    Ставка на «Ливерпуль» — «Реал»

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.98, на ничью за 3.93, а на «Реал» Мадрид — за 3.63

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Команде Клоппа ничего другого не остается, кроме как идти в атаку с первых минут встречи.

    Гости тоже наверняка будут искать свой шанс в атаке, дабы окончательно оформить себе выход в полуфинал.

    И те, и другие отлично атакуют, так что и в этом матче голевой засухи ждать не приходится. Наши прогноз и ставка — «Реал» Мадрид забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.81

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Челси — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.84
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бостон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Даллас — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сантос — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Портленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • 01:58 08/04/2021     «Реал» — «Ливерпуль»
  • Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
    • 02:22 07/04/2021     Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» с 2018 года
  • Перестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики
    • 12:12 11/04/2021
    «Ливерпуль» — «Реал»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 14.04.2021. Прогнозы на футбол. «Сливочные» оформят гол после перерыва?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры