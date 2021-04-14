«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы поединок в Мадриде провалили. Все-таки поражение со счетом 3:1 не оставляет команде ничего иного, кроме как активно атаковать дома.

Разумеется, команда Юргена Клоппа это все отлично понимает, и явно постарается сыграть на максимуме своих возможностей. Тем паче, Лига чемпионов — чуть ли не последний шанс спасти сезон.

«Ливерпуль» провел успешный тур в АПЛ. Команда Клоппа дома дожала «Астон Виллу» (2:1), причем решающий мяч Трент Александр-Арнольд провел уже в компенсированное время.

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Нет сомнений, что «Ливерпуль» с первых минут понесется в атаку. Другого выхода у Салаха и компании попросту нет.

«Реал» Мадрид

Мадридцы сделали полдела, переиграв англичан в первом матче. Разумеется, команда Зинедина Зидана намеревается закрепить успех в противостоянии.

Забивать у «Реала» Мадрид всегда было и есть кому. Тем более, команда сейчас находится в превосходной форме.

В минувшем туре Примеры «Реал» Мадрид добыл суперважную победу в Классико. «Барселона» была бита со счетом 2:1, после чего шансы мадридцев на чемпионский титул существенно выросли.

Поединок на «Энфилд» — прекрасный шанс продолжить успешную серию. Никто не сомневается, что мадридцы сумеют расписаться в воротах хозяев.

Ставка на «Ливерпуль» — «Реал»

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.98, на ничью за 3.93, а на «Реал» Мадрид — за 3.63

Команде Клоппа ничего другого не остается, кроме как идти в атаку с первых минут встречи.

Гости тоже наверняка будут искать свой шанс в атаке, дабы окончательно оформить себе выход в полуфинал.

И те, и другие отлично атакуют, так что и в этом матче голевой засухи ждать не приходится. Наши прогноз и ставка — «Реал» Мадрид забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.81