«Ливерпуль»
Мерсисайдцы поединок в Мадриде провалили. Все-таки поражение со счетом 3:1 не оставляет команде ничего иного, кроме как активно атаковать дома.
Разумеется, команда Юргена Клоппа это все отлично понимает, и явно постарается сыграть на максимуме своих возможностей. Тем паче, Лига чемпионов — чуть ли не последний шанс спасти сезон.
«Ливерпуль» провел успешный тур в АПЛ. Команда Клоппа дома дожала «Астон Виллу» (2:1), причем решающий мяч Трент Александр-Арнольд провел уже в компенсированное время.
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Нет сомнений, что «Ливерпуль» с первых минут понесется в атаку. Другого выхода у Салаха и компании попросту нет.
«Реал» Мадрид
Мадридцы сделали полдела, переиграв англичан в первом матче. Разумеется, команда Зинедина Зидана намеревается закрепить успех в противостоянии.
Забивать у «Реала» Мадрид всегда было и есть кому. Тем более, команда сейчас находится в превосходной форме.
В минувшем туре Примеры «Реал» Мадрид добыл суперважную победу в Классико. «Барселона» была бита со счетом 2:1, после чего шансы мадридцев на чемпионский титул существенно выросли.
Поединок на «Энфилд» — прекрасный шанс продолжить успешную серию. Никто не сомневается, что мадридцы сумеют расписаться в воротах хозяев.
Ставка на «Ливерпуль» — «Реал»
Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.98, на ничью за 3.93, а на «Реал» Мадрид — за 3.63
Команде Клоппа ничего другого не остается, кроме как идти в атаку с первых минут встречи.
Гости тоже наверняка будут искать свой шанс в атаке, дабы окончательно оформить себе выход в полуфинал.
И те, и другие отлично атакуют, так что и в этом матче голевой засухи ждать не приходится. Наши прогноз и ставка — «Реал» Мадрид забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.81