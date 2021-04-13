13 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье «Челси» примет «Порту» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало поединка в 22:00 мск. Результат первой игры 2:0 в пользу «Челси». «Челси» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Статистика «Челси» перед этим матчем практически идеальна, если бы не поражение от «Вест Бромвича» в АПЛ со счетом 2:5. Тем не менее это была единственная неудача команды Томаса Тухеля в 5 последних поединках.

Помимо фиаско у них была победа над «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0. С тем же результатом «Синие» обыграли «Атлетико» во втором матче 1/8 финала ЛЧ. 7 апреля «Аристократы» победили «Порту» (2:0), а тремя днями позже разгромили «Кристал Пэлас» (4:1).

В плей-офф у «Челси» три победы в трех матчах и каждая из них была одержана без пропущенных голов.

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Отметим, что после прихода Тухеля «Челси» провел уже 17 матчей, 13 из которых он выиграл, в трех сыграл вничью и лишь один раз потерпел поражение.

«Порту»

«Порту» с боем проходит в этом плей-офф. В предыдущем раунде команда выбила «Ювентус». Выиграв первый матч 2:1, «Драконы» проиграли 1:2 во второй игре, а в овертайме счет составил 3:2. Так что результат был близким.

После того противостояния гости выиграли три поединка в чемпионате Португалии. Они победили «Пасуш де Феррейра» 2:0, а также одолели «Портимоненси» и« Санта Клару» с одинаковым счетом 2:1.

Следом было поражение от «Челси», а после него очередная победа в чемпионате — 2:0 с «Тонделой».

В этом розыгрыше ЛЧ «Порту» проиграл только 3 из 9 матчей. В четырех выступлениях команда Серджиу Консейсау пропускала.

Прогноз на «Челси» — «Порту»

Согласно коэффициентам «Челси» является фаворитом. На его победу букмекеры выставили 1.85. Ничья котируется с коэффициентом 3.85. Цифрой 4.20 гости оценили вероятность победы «Порту».

Большинство матчей с участием «Челси» после прихода Тухеля заканчивались с двумя голами и не более. Если быть точнее, то только 3 из 17 игр с участием «Аристократов» показали три и больше забитых голов.

Поставить на то, что в матче будет забито меньше трех мячей, можно с коэффициентом 1.87.

Ну и так как «Челси» не пропускал в трех последних играх плей-офф, можно поставить на тотал «Порту» — ИТМ2 (1) за 1.61.