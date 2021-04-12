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    В Зинсхайма стоит ждать верхового матча

    «Хоффенхайм» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Германии, 12 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Байер»
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    Керем Демирбай
    В понедельник, 12 апреля, «Хоффенхайм» на своем поле примет леверкузенский «Байер» в 28-м туре немецкой Бундеслиги. Стартовый свисток будет дан в 21:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Апреля 2021 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 21:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.40
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    «Хоффенхайм»

    С 30 зачетными пунктами «Хоффенхайм» находится в турнирной таблице чемпионата Германии на 12 позиции, оторвавшись на расстоянии пяти очков от зоны вылета.

    Сейчас у клуба из Зинсхайма 3-матчевая серия из поражений. В этот период он дома уступил «Майнцу» (1:2), а также на выезде был слабее «Штутгарта» (0:2) и «Аугсбурга» (1:2) в минувшем туре.

    Победить же «деревенским» удалось всего два раза за девять предыдущих матчей в Бундеслиге при таком же количестве ничьих и пяти поражениях.

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    Родные стены в последнее время не особо помогают «Хоффенхайму». За минувшие семь игр он трижды был повержен, столько же раз выиграл и одну встречу свел вничью. И только в одной игре за этот период коллектив не смог забить.

    «Байер»

    «Байер» с 43 очками разместился на шестой позиции в Бундеслиге. Отставание от четвертого места составляет десять баллов, что практически не дает клубу шансов завоевать путевку в Лигу чемпионов.

    В прошлом туре «фармацевты» на своей территории переиграли «Шальке» со счетом 2:1, что стало только второй викторией за последние семь матчей первенства. Еще в начале марта они одолели в гостях гладбахскую «Боруссию» — 1:0.

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    • Еще в этот период коллектив из Леверкузена две игры завершил мировыми исходами и трижды уходил с поля ни с чем. И только в одном случае в этом периоде он не смог забить ни одного гола.

    На выезде «Байер» выиграл всего один из шести последних матчей, одну встречу завершил вничью и потерпел четыре поражения, не отметившись в воротах соперников в трех поединках.

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    В первом круге «Байер» выиграл у «Хоффенхайма» на своем поле со счетом 4:1, а в прошлом сезоне «аптекари» в играх с «деревенскими» набрали только одно очко, проиграв 1:2 на выезде и сыграв вничью 0:0 дома.

    Прогноз и ставка на «Хоффенхайм» — «Байер»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Байера» — 2.31, победа «Хоффенхайма» — 2.95, ничья — 3.75.

    Обе команды редко уходят с поле не забив своему сопернику. Поэтому от их очной встречи вполне можно ожидать результативного матча. Наша ставка и прогноз — ТБ 3,0.

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