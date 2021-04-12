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    В этом матче ждем обмен голами

    «Сельта» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Испании, 12 апреля 2021 года

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    Люк Де Йонг
    12 апреля «Сельта» на своем поле примет «Севилью» в 30-м туре испанской Примеры. Встреча пройдет в Виго на стадионе «Балайдос», начало — в 22:00 по мск. «Сельта» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Апреля 2021 года
    Сельта
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    «Сельта»

    «Сельта» с 37 набранными очками идет на девятой позиции в турнирной таблице Примеры, однако отставание от шестого еврокубкового места составляет аж девять баллов.

    За десять минувших туров чемпионата коллектив из Виго потерпела всего два фиаско, также в этот период он добился трех викторий и в пяти встречах делил очки со своими оппонентами.

    В предыдущем игровом дне «небесно-голубые» на выезде одержали викторию над «Алавесом» со счетом 3:1, а перед этим с таким же результатом проиграли на своей территории мадридскому «Реалу».

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    На своем поле галисийцы выиграли лишь раз за шесть предыдущих матчей, еще трижды они в этот период сыграли вничью и потерпели две неудачи. До этого у них была 4-матчевая победная домашняя серия.

    «Севилья»

    С 58 зачетными «Севилья» в турнирной таблице Примеры находится на четвертом месте, существенно отставая от призовых мест, но имеет солидный запас перед пятой строчкой.

    После того как в начале марта «нервионцы» уступили на выезде «Эльче» (1:2), затем они не знают горечи поражений в рамках испанского первенства на протяжении четырех встреч, раз сыграв вничью в этом отрезке при трех викториях.

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    • Одна из этих побед пришлась на минувший тур чемпионата, где севильцы в родных стенах минимально переиграли мадридский «Атлетико» (1:0), а игровым днем ранее расписали выездную мировую с «Вальядолидом» (1:1).

    Вне родных стен «Севилья» выиграла шесть из десяти последних матчей, а еще по два раза сыграла вничью и уступила, не забив за весь этот период только в одном случае.

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    В первом круге «Севилья» на своем поле выиграла у «Сельты» со счетом 4:2, а в минувшем сезоне «кельты» в поединках с «нервионцами» заработали четыре балла, выиграв 2:1 дома и сыграв 1:1 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Сельта» — «Севилья»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Севильи» — 2.21, победа «Сельты» — 3.70, ничья — 3.40.

    «Сельта» на своем поле редко остается без забитого мяча, да и «Севилья» в последнее время забивает исправно. Поэтому от их очного противостоянии ожидаем обмена голами. Наш прогноз — обе забьют: да.

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