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    Удержится ли «Реал Сосьедад» на пятом месте?

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.70) и ставки на чемпионат Испании по футболу 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Реал Сосьедад»
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    «Сосьедад» идет на пятом месте
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 апреля в Мадриде, начало — в 17:15 мск. «Валенсия» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Валенсия»

    «Валенсия» находится на 12 позиции. «Летучие Мыши» набрали 33 очка в 29 матчах. Отметим, что на протяжении семи туров у них не было ни одной ничьи.

    «Валенсия» за указанный период одержала 3 победы и 4 раза потерпела поражение. С одинаковым счетом команда победила «Вильярреал» и «Гранаду» (2:1), проиграв при этом «Хетафе» (0:3) и «Леванте» (0:1).

    Также «Оранжевые» смогли набрать 3 очка в игре с «Сельтой» (2:0). Перед этим те же три пункта отобрал у гостей мадридский «Реал» (0:2).

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    В предыдущем туре левантийцы снова испытали горечь неудачи, уступив на выезде «Кадису» (1:2).

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» находится на пятой позиции Ла Лиги, но с результатами у команды в последнее время не так хорошо, как в первой части сезона.

    В последнее время сансебастьянцам заметно не хватает стабильности.

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    • В конце марта «Реал Сосьедад» попал под «Барселоной» (1:6), а еще чуть раньше уступил «Гранаде». В прошлом туре они снова не смогли выиграть, сыграв вничью с «Атлетиком» (1:1).

    И все же, полторы недели баски победили все тех же бильбаинцев в финале Кубка Испании со счетом 1:0, благодаря чему завоевали трофей

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе забьют без ничьей за 2,70.

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