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    «Рома» и «Болонья» обменяются голами?

    «Рома» — «Болонья». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Серии А 11 апреля 2021 года

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    Игроки «Ромы»
    В 30 туре итальянской Серии А «Рома» на стадионе «Олимпико» примет «Болонью». Событие запланировано на 11 апреля 19:00 мск. «Рома» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Апреля 2021 года
    Рома
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    •  Рома 19:00 Болонья Болонья
  • Болонья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Рома»

    После 29 матчей «Рома» находится за переделами зоны еврокубков. Она занимает 7 место, имея на своем счету 51 очко.

    В чемпионате «Римляне» не смогли выиграть три прошлых поединка. Они проиграли «Наполи» и «Парме» с результатом 0:2, а также разошлись миром с «Сассуоло» (2:2).

    Эту серию «Джаллоросси» прервали победой в Лиге Европы на «Аяксом» со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Паулу Фонсеки имеют преимущество перед ответной встрече четвертьфинальной серии.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют в этом матче Леонардо Спинаццола, Стефан Эль-Шаарави, Николо Дзаньоло, Брайан Кристанте и Крис Смоллинг.

    «Болонья»

    «Болонья» является 11-й командой чемпионата Италии, имея за своими плечами 34 набранных балла, 9 побед, 7 ничьих и 13 поражений.

    «Красно-синие» выиграли 2 из трех прошлых поединков в чемпионате, обыграв «Сампдорию» 3:1 и «Болонью» 3:2. В прошлом туре у гостей было домашнее поражение от «Интера», но с минимальным счетом 0:1.

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    • «Болонья» выиграла лишь 3 выездных матча из 19 в этом сезоне. Кроме того, забив 15 мячей на выездах, она является одной из худших выездных команд по данному показателю.

    Гэри Медель, Федерико Сантандер, Такехиро Томиясу и Арон Хики — травмированные футболисты, которые не примут участия в игре.

    Прогноз и ставка

    За 1.70 букмекеры выставили победу «Ромы» и 4.70 они предлагают на победу «Болоньи». Ничья оценена коэффициентом 4.30.

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    В четырех очных встречах забивали обе команды. При этом во всех случаях тотал матча был больше 2.5. Учитывая, что и «Рома», и «Болонья» нахватались голов в предыдущих турах, очень вероятно повторение сценария.

    Поставить на то, что тотал матча больше 2.5 и обе команды забьют можно с коэффициентом 1.72.

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