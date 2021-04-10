«Штутгарт» будет принимать дортмундскую «Боруссию» в 28-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет на «Мерседес-Бенц-Арене» 10 апреля. Начало — в 19:30 мск. «Штутгарт» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Штутгарт» играет нестабильно, чередуя победы с ничьими и поражениями. Так, в пяти последних матчах в Бундеслиги у команды три победы, одна ничья и одно поражение.

В двух последних турах «Штутгарт» встречался с «Баварией», которой уступил со счетом 0:4, а также с «Вердером», который обыграл со счетом 1:0.

В турнирной таблице Бундеслиги «Штутгарт» на данный момент занимает восьмое место. У команды в активе 39 очков, она 10 раз выиграла, 9 раз сыграла вничью и в восьми случаях проиграла.

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Забил «Штутгарт» 48 голов (только 3 команды в чемпионате забили больше), а пропустил 41 (сразу 8 команд в лиге пропускают реже).

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» на неделе играла в 1/4 финала Лиги чемпионов — дортмундцы добились неплохого результата, как для выездной игры, проиграв «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

На данный момент «Боруссия» не может выиграть в трех подряд матчах во всех турнирах, а в последних шести поединках победила всего раз.

Эта победа пришлась на матч против «Герты» в Бундеслиге (2:0). После этого в чемпионате «Боруссия» сыграла вничью с «Кельном» (2:2) и проиграла «Антрахту» (1:2).

В таблице Бундеслиги «Боруссия» идет лишь на пятой строчке, при этом отставание от четвертой позиции, которую занимает «Айнтрахт», уже близко к критическому — 7 очков. Дортмундцы рискуют остаться без Лиги чемпионов. Забито у «Боруссии» 55 голов (второй лучший результат в лиге), а пропущено 39.

Прогноз и ставка

На победу «Штутгарта» дается коэффициент 4,10, на ничью — 4,06, а на «Боруссию» — 1,09.

Встреча команд в первом круге завершилась сенсационным образом — «Штутгарт» разгромил «Боруссию» в гостях со счетом 5:1.

Прогноз и ставка на матч — Обе забьют + тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,70.