«Престон Норт Энд» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 41-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 17:00 мск. «Престон Норт Энд» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Престон Норт Энд»

«Престон» после 40 сыгранных матчей находится в турнирной таблице на 16-е месте. В целом ситуация под контролем, если не считать того, что у идущего 22-м «Ротерхэма» есть еще четыре игры в запасе и он потенциально может очень серьезно подогреть борьбу за выживание.

В прошлом туре «Престон» прервал безвыигрышную серию из шести матчей, одержав гостевую победу над «Суонси» (1:0). И это, по сути, сенсация.

«Престон» в девяти предыдущих матчах на своем поле одержал только одну победу — над «Хаддерсфилдом». И на этом отрезке команда лишь однажды забивала больше одного мяча.

«Брентфорд»

Тем временем «Брентфорд» продолжает вести борьбу за путевку в АПЛ. Правда, попасть в элитный дивизион напрямую, наверное, уже не получится. Отставание от второго места составляет девять очков, а от первого — 17. «Брентфорд» ждет плей-офф.

Четыре предыдущих матча с участием «Брентфорда» завершились вничью.

Последний раз гости выигрывали еще в первой половине марта, когда одержали гостевую победу над «Блэкберном».

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«Брентфорд» выиграл только один из шести предыдущих матчей в гостях.

Прогноз и ставка

На «Престон» букмекеры предлагают поставить за 4.10, на ничью за 3.32, а на победу «Брентфорда» — за 2.03.

В Чемпионшипе очень часто статус вообще не имеет никакого значения. И сейчас как раз тот случай, когда смело ставить на команду, которая находится выше в таблице, наверное, не совсем правильно.

Ставка — победа первой или второй команды + тотал матча меньше 3,5 за 1.81.

Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.02.