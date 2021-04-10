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    Возьмет ли «Айнтрахт» реванш?

    «Айнтрахт» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Бундеслиги, футбол, 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Вольфсбург»
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    Андре Силва
    10 апреля на стадионе «Дойче Банк Парк» «Айнтрахт» примет «Вольфсбург» в рамках матча 28 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи в 16:30 мск. «Айнтрахт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Апреля 2021 года
    Айнтрахт Ф
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    •  Айнтрахт Ф 16:30 Вольфсбург Вольфсбург
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» перед этим матчем отстает от «Вольфсбурга» на 4 очка (50). При этом команда Ади Хюттера имеет фору из семи очков в борьбе за Лигу чемпионов с «Боруссией» Д.

    «Орлы» оставались непобежденными в четырех матчах чемпионата подряд — две ничьи и две победы. В прошлых двух турах хозяева обыграли «Унион» 5:2 и дортмундскую «Боруссию» 2:1.

    Ранее «Айнтрахт» разошелся миром со «Штутгартом» и «Лейпцигом». В обоих случаях счет был 1:1.

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    Не сыграют у «Орлов» Мартин Хинтереггер и Алмами Туре.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» идет третьим с 54 очками в активе. От второй позиции гости располагаются всего в трех пунктах. В этом сезоне они имеют наименьшее количество поражений вместе с «Айнтрахтом» — их три. Также команда пропустила всего 22 гола, что является лучшим результатом.

    Что касается результатов, то в прошлых трех турах «Волки» одержали победы. Они разгромили «Шальке» 5:0, победили «Вердер» 2:1 и «Кельн» 1:0.

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    • Последнее поражение коллектив терпел 6 марта в игре с «Хоффенхаймом», которая завершилась со счетом 1:2.

    В лазарете у «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди, Пауло Отавио и Ренато Штеффен.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты на этот поединок такие: за 2.33 предлагается победа «Айнтрахта», за 3.60 выставили ничью и за 3.05 букмекеры поставили победу «Вольфсбурга».

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    Обе команды в этом сезоне демонстрируют хороший футбол. Обе мало проигрывают, но при этом меньше пропускает «Вольфсбург». Тем не менее не стоит забывать о беспроигрышной серии «Айнтрахта» дома.

    «Вольфсбург» пропустил всего один гол в трех турах чемпионата. Поставить на ИТМ1 1.5 можно с коэффициентом 1.77

    «Айнтрахт» не проигрывает дома 15 матчей, выиграв в 6 из 7 последних выступлений. Команда Хюттера может взять реванш за выездные 1:2 в первом круге. Есть смысл поставить на Ф1 (0) с коэффициентом 1.70

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    Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Вольфсбург» 10.04.2021 в 16:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.77.
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