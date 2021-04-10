10 апреля на стадионе «Дойче Банк Парк» «Айнтрахт» примет «Вольфсбург» в рамках матча 28 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи в 16:30 мск. «Айнтрахт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» перед этим матчем отстает от «Вольфсбурга» на 4 очка (50). При этом команда Ади Хюттера имеет фору из семи очков в борьбе за Лигу чемпионов с «Боруссией» Д.

«Орлы» оставались непобежденными в четырех матчах чемпионата подряд — две ничьи и две победы. В прошлых двух турах хозяева обыграли «Унион» 5:2 и дортмундскую «Боруссию» 2:1.

Ранее «Айнтрахт» разошелся миром со «Штутгартом» и «Лейпцигом». В обоих случаях счет был 1:1.

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Не сыграют у «Орлов» Мартин Хинтереггер и Алмами Туре.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» идет третьим с 54 очками в активе. От второй позиции гости располагаются всего в трех пунктах. В этом сезоне они имеют наименьшее количество поражений вместе с «Айнтрахтом» — их три. Также команда пропустила всего 22 гола, что является лучшим результатом.

Что касается результатов, то в прошлых трех турах «Волки» одержали победы. Они разгромили «Шальке» 5:0, победили «Вердер» 2:1 и «Кельн» 1:0.

Последнее поражение коллектив терпел 6 марта в игре с «Хоффенхаймом», которая завершилась со счетом 1:2.

В лазарете у «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди, Пауло Отавио и Ренато Штеффен.

Прогноз и ставка

Коэффициенты на этот поединок такие: за 2.33 предлагается победа «Айнтрахта», за 3.60 выставили ничью и за 3.05 букмекеры поставили победу «Вольфсбурга».

Обе команды в этом сезоне демонстрируют хороший футбол. Обе мало проигрывают, но при этом меньше пропускает «Вольфсбург». Тем не менее не стоит забывать о беспроигрышной серии «Айнтрахта» дома.

«Вольфсбург» пропустил всего один гол в трех турах чемпионата. Поставить на ИТМ1 1.5 можно с коэффициентом 1.77

«Айнтрахт» не проигрывает дома 15 матчей, выиграв в 6 из 7 последних выступлений. Команда Хюттера может взять реванш за выездные 1:2 в первом круге. Есть смысл поставить на Ф1 (0) с коэффициентом 1.70