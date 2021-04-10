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    «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, АПЛ, 10 апреля 2021 года

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    Тимо Вернер
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 19:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Апреля 2021 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 19:30 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.80
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.55
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» проводит привычный для себя сезон без особых задач. Нынешнее 12 место вполне символизирует объективную реальность лондонского клуба.

    Причем «Кристал Пэлас» пока еще не обеспечили себе спокойную жизнь в АПЛ. Между тем, отрыв от зоны вылета составляет всего 12 очков.

    Тем более, у команды — одна из худших линий обороны в АПЛ. «Кристал Пэлас» многовато пропускает: 48 мячей в 30 встречах.

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    С земляками из «Челси» у «Кристал Пэлас» довольно сложные взаимоотношения. В шести последних матчах «Кристал Пэлас» не добыл ни одного очка.

    «Челси»

    «Челси» в нынешнем сезоне выступает не столь удачно. Нынешнее 5 место — показательное. Вот только 46 забитых мячей в 30 поединках — явно маловато.

    Для команды Томаса Тухеля наступает период решающих матчей. Вот только с результатами у «аристократов» не складывается.

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    • «Челси» в минувшем туре сотворил сенсацию со знаком минус. Дома лондонцы были разгромлены одним из аутсайдеров АПЛ «Вест Бромвичем» (2:5).

    Очевидно, максимум «аристократов» в нынешнем чемпионате — третье место. Но нынешняя диспозиция предполагает, скорее, задачу сохранить место в еврокубках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.57, на ничью за 4.09, а на «Кристал Пэлас» — за 6.58

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    Учитывая турнирную ситуацию, хозяева постараются как можно надежнее отдалиться от опасной зоны.

    «Челси» крайне мало забивает (46 голов), к тому же явно постарается реабилитироваться за последнюю неудачу.

    Команда Тухеля после последней неудачи явно постарается реабилитироваться. Наши прогноз и ставка — Фора «Челси» -0.75 с коэффициентом 1.67

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