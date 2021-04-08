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    «Лион» на классе обыграет «Ред Стар»

    «Ред Стар» — «Лион». Прогноз, ставка (к. 1.63) на футбол, Кубок Франции, 8 апреля 2021 года

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    Мемфис Депай
    «Ред Стар» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 20:00 мск. «Ред Стар» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 08 Апреля 2021 года
    Ред Стар
  • Франция. Кубок
    •  Ред Стар 20:00 Лион Лион
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    «Ред Стар»

    Некогда мощный клуб сейчас играет в третьей лиге. Причем на текущий момент «Ред Стар» занимает 6 место.

    «Ред Стар» борется за повышение в классе. Вот только сейчас команда отстает от 3 места на 2 очка, при этом имея игру в запасе.

    В предыдущем раунде Кубка Франции команда уже сотворила сенсацию. Сильный «Ланс» был обыгран (3:2), причем победа выла буквально вырвана в концовке.

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    К слову, жребий 21 год назад сводил команду с «Лионом» на этой же кубковой стадии. Тогда представитель Лиги 1 оказался сильнее (1:2).

    «Лион»

    В минувшем туре чемпионата Франции лионцы потеряли очки. На выезде команда Руди Гарсии расписала мировую с «Лансом» (1:1).

    Причем до того «ткачи» обиднейшим образом дома уступили ПСЖ (2:4). Так что вместо лидерства команда Гарсии занимает лишь 4 место в Лиге 1.

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    • Лионцы отстают от лидера чемпионата «Лилля» на 5 очков. В общем, шансы на чемпионский титул у «ткачей» еще имеются.

    Разумеется, «Лион» ставит максимальные задачи на Кубок Франции. Тем паче, в минувшем раунде команда показала свою реальную силу, обыграв «Сошо» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.50, на ничью за 4.70, а на «Ред Стар» — за 5.90

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    «Ред Стар» уже прыгнул выше головы, и на еще один подвиг у команды просто не хватит силенок.

    Гости в последних матчах не радуют результатами, но пройти представителя третьего дивизиона команда Гарсии просто обязана.

    Разница в классе соперников станет решающим фактором успеха гостей. Наши прогноз и ставка — Фора «Лиона» -0.75 с коэффициентом 1.63

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