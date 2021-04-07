В рамках 1/4 финала Кубка Германии «Ян Регенсбург» на своей арене сразится с бременским «Вердером». Встреча состоится 7 апреля и начнется в 19:30 по мск. «Ян Регенсбург» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ян Регенсбург»

«Ян Регенсбург» этот сезон проводит во второй Бундеслиги, где по итогам 27 туров идет на 14 месте, незначительно оторвавшись от опасной зоны.

Баварцы в текущем Кубке Германии преодолели уже три этапа, пройдя каждый из них только в серии послематчевых пенальти. В 1/32 они справились дома с «Кайзерслаутерном».

Затем в выездной игре переиграли «Вехен Висбаден», а на предыдущей стадии смогли одолеть в родных стенах «Кельн» из первой Бундеслиги.

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Сейчас у команды 3-матчевая безвыигрышная серия, где она раз проиграла и дважды сыграла вничью. Одна из мировых была накануне в чемпионате дома с «Эрцгебирге Ауэ» (1:1).

«Вердер»

«Вердер» также преодолел три этапа в текущем кубковом розыгрыше, выиграв все три встречи и не пропустив ни одного гола в них. Правда, все соперники были из низших лиг.

На первом этапе турнира бременцы справились с «Карл Цайс» Йена, выиграв в гостях 2:0, потом также на выезде они переиграли «Ганновер» (3:0), а в 1/8 дома одолели «Гройтер Фюрт» (2:0).

Непосредственно перед этим поединком «музыканты» проиграли в чемпионате на выезде «Штутгарту» со счетом 0:1, что стало их третьим фиаско подряд.

В турнирной таблице первой Бундеслиги «Вердер» идет на 13 месте, имея запас перед опасной зоной в семь пунктов.

Единственный раз эти клубы играли в Кубке страны в 2004 году. И тогда «Вердер» обыграл «Ян» на выезде со счетом 2:0.

Прогноз и ставка на «Ян Регенсбург» — «Вердер»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вердера» — 1.83, победа «Яна» — 4.60, ничья — 3.65.

Проход: «Вердера» — 1.42; «Яна» — 3.00.

Прогнозируем, что поход в Кубке для «Ян Регенсбург» будет закончен, но он сможет забить бременцам первым на турнире. Наша ставка на эту игру — П2 + обе забьют.