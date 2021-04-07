ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей МостовойПобедная серия продолжается. «Зенит» одолел «Химки» и сохранил отрыв от «Спартака» Эрлинг ХоланнТрансферный дайджест. 30 марта — 5 апреля «Миннесота» — «Колорадо»НХЛ. «Миннесота» проиграла «Колорадо», «Вегас» разгромил «Сент-Луис»
  • 12:39
    • Гончаренко — новый главный тренер «Краснодара»
  • 12:00
    • СМИ: Капитан «Авангарда» Емелин находится в больнице в тяжелом состоянии
  • 11:51
    • Боатенг покинет «Баварию»
  • 11:37
    • Аллегри может вернуться в «Ювентус»
  • 11:25
    • Директор по развитию «Тоттенхэма» рассказал, как РПЛ привлечь инвесторов
    Все новости спорта

    Бременцы пропустят первый гол на турнире и пройдут дальше

    «Ян Регенсбург» — «Вердер». Прогноз и ставка (к. 3.33) на футбол, Кубок Германии, 7 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Германии Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вердер
    Прогноз и ставки на «Ян Регенсбург» — «Вердер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Людвиг Аугустинссон
    В рамках 1/4 финала Кубка Германии «Ян Регенсбург» на своей арене сразится с бременским «Вердером». Встреча состоится 7 апреля и начнется в 19:30 по мск. «Ян Регенсбург» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ян Регенсбург»

    «Ян Регенсбург» этот сезон проводит во второй Бундеслиги, где по итогам 27 туров идет на 14 месте, незначительно оторвавшись от опасной зоны.

    Баварцы в текущем Кубке Германии преодолели уже три этапа, пройдя каждый из них только в серии послематчевых пенальти. В 1/32 они справились дома с «Кайзерслаутерном».

    Затем в выездной игре переиграли «Вехен Висбаден», а на предыдущей стадии смогли одолеть в родных стенах «Кельн» из первой Бундеслиги.

    Все прогнозы на футбол

    Сейчас у команды 3-матчевая безвыигрышная серия, где она раз проиграла и дважды сыграла вничью. Одна из мировых была накануне в чемпионате дома с «Эрцгебирге Ауэ» (1:1).

    «Вердер»

    «Вердер» также преодолел три этапа в текущем кубковом розыгрыше, выиграв все три встречи и не пропустив ни одного гола в них. Правда, все соперники были из низших лиг.

    На первом этапе турнира бременцы справились с «Карл Цайс» Йена, выиграв в гостях 2:0, потом также на выезде они переиграли «Ганновер» (3:0), а в 1/8 дома одолели «Гройтер Фюрт» (2:0).

  • Трансферный дайджест. 30 марта — 5 апреля
  • Куда летал агент Холанна, кто претендует на Агуэро, кого подпишет «Ливерпуль» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Непосредственно перед этим поединком «музыканты» проиграли в чемпионате на выезде «Штутгарту» со счетом 0:1, что стало их третьим фиаско подряд.

    В турнирной таблице первой Бундеслиги «Вердер» идет на 13 месте, имея запас перед опасной зоной в семь пунктов.

    Единственный раз эти клубы играли в Кубке страны в 2004 году. И тогда «Вердер» обыграл «Ян» на выезде со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка на «Ян Регенсбург» — «Вердер»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вердера» — 1.83, победа «Яна» — 4.60, ничья — 3.65.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Проход: «Вердера» — 1.42; «Яна» — 3.00.

    Прогнозируем, что поход в Кубке для «Ян Регенсбург» будет закончен, но он сможет забить бременцам первым на турнире. Наша ставка на эту игру — П2 + обе забьют.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.53
  • Прогноз на матч Лопес — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Джумхур
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Витебск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Тревизан — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Зиданшек — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хибино — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Гауфф — Пиронкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Младенович — Роджерс
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Севастова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Монако — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Брентфорд — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Норвич — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серж Гнабри
  • Квалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
    • 21:07 01/04/2021     Словакия — Россия
  • Помутнение в Трнаве. Россия пропустила два нелепых гола и потеряла лидерство в группе
    • 02:22 31/03/2021     Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро
  • «Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки»
    • 12:49 01/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Ян Регенсбург» — «Вердер» 07.04.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.33.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры