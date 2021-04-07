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    Воронежцы продлят свою серию без поражений?

    «Алания» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, ФНЛ, 7 апреля 2021 года

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    «Факел»
    В среду, 7 апреля, в Владикавказе на стадионе «Спартак» «Алания» сыграет с воронежским «Факелом» в 35-м туре первенства ФНЛ. Игра начнется в 16:00 по мск. «Алания» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Апреля 2021 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 16:00 Факел Факел
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Алания»

    На данный момент «Алания» с 60 зачетными пунктами делит четвертую строку с «Торпедо» в турнирной таблице ФНЛ, имея запас перед ближайшим преследователем в два очка.

    Клуб из Владикавказа провально провел свои две последние игры первенства, проиграв обе по 0:1. Сперва дома он уступил «Крыльям Советов», а в минувшем туре на выезде оказался слабее «Волгаря».

    Перед этой неудачной серией «желто-красные» имели 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, в которой добились трех викторий и дважды расписывали мировые.

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    У «Алания» четвертая домашняя статистика в дивизионе. Она добыла десять победных результатов, четыре ничьи и трижды проиграла. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 39:19.

    «Факел»

    «Факел» блестяще выступает после зимней паузы выиграв семь встреч из восьми при одном ничейном результате. С учетом прошлого года его беспроигрышная серия состоит из 13 игр.

    В минувшем туре первенства коллектив из Воронежа на своей арене разошелся миром с «Нефтехимиком», сыграв 1:1. Перед этим он вышел победителем из семи матчей кряду, забив в них 19 голов, а пропустил только пять.

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    • Благодаря этой удачной серии команда поднялась на десятое место в турнирной таблице первого дивизиона. У нее на счету 50 очков и отставание от зоны плей-офф в десять пунктов.

    На выезде «Факел» набрал 21 балл из 50, выиграв шесть раз при семи поражениях и трех ничейных результатах, разница забитых и пропущенных составляет 21:20. Отметим, что он выиграл последние пять игр в гостях.

    В первом круге в Воронеже эти клубы расписали мировую со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка на «Алания» — «Факел»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Факела» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.70.

    Прогнозируем, что воронежцы продлят свою серию без поражений, не уступив и на этот раз. Наша ставка на данную встречу — Х2.

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