В среду, 7 апреля, в Владикавказе на стадионе «Спартак» «Алания» сыграет с воронежским «Факелом» в 35-м туре первенства ФНЛ. Игра начнется в 16:00 по мск. «Алания» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

На данный момент «Алания» с 60 зачетными пунктами делит четвертую строку с «Торпедо» в турнирной таблице ФНЛ, имея запас перед ближайшим преследователем в два очка.

Клуб из Владикавказа провально провел свои две последние игры первенства, проиграв обе по 0:1. Сперва дома он уступил «Крыльям Советов», а в минувшем туре на выезде оказался слабее «Волгаря».

Перед этой неудачной серией «желто-красные» имели 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, в которой добились трех викторий и дважды расписывали мировые.

Все прогнозы на футбол

У «Алания» четвертая домашняя статистика в дивизионе. Она добыла десять победных результатов, четыре ничьи и трижды проиграла. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 39:19.

«Факел»

«Факел» блестяще выступает после зимней паузы выиграв семь встреч из восьми при одном ничейном результате. С учетом прошлого года его беспроигрышная серия состоит из 13 игр.

В минувшем туре первенства коллектив из Воронежа на своей арене разошелся миром с «Нефтехимиком», сыграв 1:1. Перед этим он вышел победителем из семи матчей кряду, забив в них 19 голов, а пропустил только пять.

Благодаря этой удачной серии команда поднялась на десятое место в турнирной таблице первого дивизиона. У нее на счету 50 очков и отставание от зоны плей-офф в десять пунктов.

На выезде «Факел» набрал 21 балл из 50, выиграв шесть раз при семи поражениях и трех ничейных результатах, разница забитых и пропущенных составляет 21:20. Отметим, что он выиграл последние пять игр в гостях.

В первом круге в Воронеже эти клубы расписали мировую со счетом 0:0.

Прогноз и ставка на «Алания» — «Факел»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 2.12.

На викторию «Факела» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.70.

Прогнозируем, что воронежцы продлят свою серию без поражений, не уступив и на этот раз. Наша ставка на данную встречу — Х2.