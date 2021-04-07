«Бавария» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — Пари Сен-Жермен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» в нынешнем сезоне выступает блестяще. В Бундеслиге команде по традиции нет равных.

В минувшем туре чемпионата «Бавария» фактически обеспечила себе очередной чемпионский титул. На выезде мюнхенцы минимально одолели «РБ Лейпциг».

Вот и в Лиге чемпионов «Бавария» уверенно прошла итальянский барьер в виде «Лацио». Победы команды Флика вышли вполне предсказуемыми — 4:1 и 2:1.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

С ПСЖ отношения у «Баварии» складываются вполне успешно. Из пяти последних очных встреч мюнхенцы выиграли в четырех.

ПСЖ

Парижане успешно преодолели предыдущий раунд. Причем пройдена была мощная «Барселона» (4:1, 1:1).

По всей видимости, ПСЖ поставил на Лигу чемпионов. В чемпионате парижане выступают не так уверенно, занимая 2 место.

В минувшем туре Лиги 1 чемпион Франции дома минимально уступил конкуренту за титул. «Лилль» оказался банально удачливее.

Впрочем, отставание в 3 пункта не говорит ни о чем. Наверняка ПСЖ еще возьмет свое. А вот в отчетной встрече парижанам не помогут Марко Верратти, Лейвин Курзава и Леандро Паредес.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.93, на ничью за 3.95, а на ПСЖ — за 3.70

«Бавария» сейчас пребывает почти в оптимальных кондициях.

Гости наверняка будут искать свой шанс в атаке, тем более, в их составе есть, кому забивать.

В составах обеих команд есть мастера мирового уровня, которые и обеспечат голевое шоу. Наши прогноз и ставка — «Бавария» забьет в 1 тайме с коэффициентом 1.66