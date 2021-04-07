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    «Бавария» забьет до перерыва?

    «Бавария» — Пари Сен-Жермен. Прогноз (к. 1.66) на голы в Лиге чемпионов по футболу 7 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — Пари Сен-Жермен
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    Томас Мюллер
    «Бавария» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — Пари Сен-Жермен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 07 Апреля 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 4.07
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Бавария»

    «Бавария» в нынешнем сезоне выступает блестяще. В Бундеслиге команде по традиции нет равных.

    В минувшем туре чемпионата «Бавария» фактически обеспечила себе очередной чемпионский титул. На выезде мюнхенцы минимально одолели «РБ Лейпциг».

    Вот и в Лиге чемпионов «Бавария» уверенно прошла итальянский барьер в виде «Лацио». Победы команды Флика вышли вполне предсказуемыми — 4:1 и 2:1.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    С ПСЖ отношения у «Баварии» складываются вполне успешно. Из пяти последних очных встреч мюнхенцы выиграли в четырех.

    ПСЖ

    Парижане успешно преодолели предыдущий раунд. Причем пройдена была мощная «Барселона» (4:1, 1:1).

    По всей видимости, ПСЖ поставил на Лигу чемпионов. В чемпионате парижане выступают не так уверенно, занимая 2 место.

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    • Впрочем, отставание в 3 пункта не говорит ни о чем. Наверняка ПСЖ еще возьмет свое. А вот в отчетной встрече парижанам не помогут Марко Верратти, Лейвин Курзава и Леандро Паредес.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.93, на ничью за 3.95, а на ПСЖ — за 3.70

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    «Бавария» сейчас пребывает почти в оптимальных кондициях.

    Гости наверняка будут искать свой шанс в атаке, тем более, в их составе есть, кому забивать.

    В составах обеих команд есть мастера мирового уровня, которые и обеспечат голевое шоу. Наши прогноз и ставка — «Бавария» забьет в 1 тайме с коэффициентом 1.66

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