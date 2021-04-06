«Витебск» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 1/4 финала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 17:00 мск. «Витебск» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витебск»

Витеблянам откровенно не повезло со жребием. Все-таки противостоять флагману белорусского футбола — еще та задачка со многими неизвестными.

Да, «Витебск», особенно дома, крепок и силен, но хватит ли всего этого для успеха?! Да и старт в чемпионате у команды получился скомканным.

В трех первых матчах высшей лиги «Витебск» набрал лишь 2 очка. Причем команда не забила еще ни разу.

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Против БАТЭ команда играет откровенно слабо. Из пяти последних поединков витебляне проиграли в четырех при одной ничьей.

БАТЭ

БАТЭ будет максимально настроен в нынешнем сезоне разжиться трофеями. Еще бы, ведь в предыдущих двух сезонах кто-то постоянно становился на пути команды к триумфу в чемпионате и Кубке Белоруссии.

Нынешний сезон борисовцы начали многообещающе. В трех стартовых турах чемпионата БАТЭ добыл 7 очков.

БАТЭ в первом четвертьфинальном матче дома переиграл витеблян (2:1). Дубль в той встрече оформил Николай Сигневич.

Наверняка гости постараются сыграть по счету в ответном поединке. Между тем, свои шансы у БАТЭ наверняка будут возникать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.67, на ничью за 4.10, а на «Витебск» — за 4.80

Витебляне испытывают серьезные трудности с созданием и реализацией голевых моментов.

БАТЭ и классом повыше, и атакует куда мощнее оппонента.

Гости, несмотря на победу в первом матче, и на сей раз будут выглядеть активнее. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 1.67