«Витебск»
Витеблянам откровенно не повезло со жребием. Все-таки противостоять флагману белорусского футбола — еще та задачка со многими неизвестными.
Да, «Витебск», особенно дома, крепок и силен, но хватит ли всего этого для успеха?! Да и старт в чемпионате у команды получился скомканным.
В трех первых матчах высшей лиги «Витебск» набрал лишь 2 очка. Причем команда не забила еще ни разу.
Против БАТЭ команда играет откровенно слабо. Из пяти последних поединков витебляне проиграли в четырех при одной ничьей.
БАТЭ
БАТЭ будет максимально настроен в нынешнем сезоне разжиться трофеями. Еще бы, ведь в предыдущих двух сезонах кто-то постоянно становился на пути команды к триумфу в чемпионате и Кубке Белоруссии.
Нынешний сезон борисовцы начали многообещающе. В трех стартовых турах чемпионата БАТЭ добыл 7 очков.
БАТЭ в первом четвертьфинальном матче дома переиграл витеблян (2:1). Дубль в той встрече оформил Николай Сигневич.
Наверняка гости постараются сыграть по счету в ответном поединке. Между тем, свои шансы у БАТЭ наверняка будут возникать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.67, на ничью за 4.10, а на «Витебск» — за 4.80
Витебляне испытывают серьезные трудности с созданием и реализацией голевых моментов.
БАТЭ и классом повыше, и атакует куда мощнее оппонента.
Гости, несмотря на победу в первом матче, и на сей раз будут выглядеть активнее. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 1.67