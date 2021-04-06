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    БАТЭ добьет витеблян?

    «Витебск» — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, Кубок Белоруссии, 6 апреля 2021 года

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    «Витебск» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 1/4 финала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 17:00 мск. «Витебск» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Витебск»

    Витеблянам откровенно не повезло со жребием. Все-таки противостоять флагману белорусского футбола — еще та задачка со многими неизвестными.

    Да, «Витебск», особенно дома, крепок и силен, но хватит ли всего этого для успеха?! Да и старт в чемпионате у команды получился скомканным.

    В трех первых матчах высшей лиги «Витебск» набрал лишь 2 очка. Причем команда не забила еще ни разу.

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    Против БАТЭ команда играет откровенно слабо. Из пяти последних поединков витебляне проиграли в четырех при одной ничьей.

    БАТЭ

    БАТЭ будет максимально настроен в нынешнем сезоне разжиться трофеями. Еще бы, ведь в предыдущих двух сезонах кто-то постоянно становился на пути команды к триумфу в чемпионате и Кубке Белоруссии.

    Нынешний сезон борисовцы начали многообещающе. В трех стартовых турах чемпионата БАТЭ добыл 7 очков.

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    • БАТЭ в первом четвертьфинальном матче дома переиграл витеблян (2:1). Дубль в той встрече оформил Николай Сигневич.

    Наверняка гости постараются сыграть по счету в ответном поединке. Между тем, свои шансы у БАТЭ наверняка будут возникать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.67, на ничью за 4.10, а на «Витебск» — за 4.80

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    Витебляне испытывают серьезные трудности с созданием и реализацией голевых моментов.

    БАТЭ и классом повыше, и атакует куда мощнее оппонента.

    Гости, несмотря на победу в первом матче, и на сей раз будут выглядеть активнее. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 1.67

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