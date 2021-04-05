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    Вернется ли «Фенербахче» на второе место?

    «Фенербахче» — «Денизлиспор». Прогноз, ставка (к. 1.73) на футбол, чемпионат Турции, 5 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Денизлиспор»
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    «Фенербахче» занимает третье место
    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Денизлиспором» в рамках 32-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Денизлиспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 05 Апреля 2021 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 19:00 Денизлиспор Денизлиспор
  • Турция. Суперлига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    «Фенербахче»

    «Фенербахче» проводит довольно успешный сезон. Правда, на текущий момент команда занимает третье место, имея в своем активе 59 очков.

    В позапрошлом туре стамбульцы неожиданно проиграли на своем поле от «Генчлерберлиги» со счетом 1:2. А в прошлом сыграли вничью с лидером «Бешикташем» (1:1).

    Следует отметить, что в девяти предыдущих поединках «Канарейки» выиграли только три матча во всех турнирах при четырех поражениях.

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    Отставание от лидера составляет пять очков, а от второго в таблице «Галатасарая», который сыграл на один матч больше — на два. При этом «Бешикташ» сыграл на один матч меньше.

    «Денизлиспор»

    По итогам 29 поединков турецкой Суперлиги «Денизлиспор» занимает последнее, 21 место. Отставание от безопасной 17-й позиции — пять очков.

    В предыдущих девяти поединках коллектив одержал две победы. При этом в пяти матчах команда терпела неудачи и один раз сыграла вничью.

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    • При этом в трех предыдущих встречах, включая один товарищеский, она не выигрывали. Дважды клуб терпел неудачи.

    В игре первого круга на поле аутсайдера сильнее оказался фаворит, который смог забить два мяча, тогда как соперник — ни одного.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

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    Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — «Фенербахче» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,73.

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    Прогноз и ставка на матч «Фенербахче» — «Денизлиспор» 05.04.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.73.
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