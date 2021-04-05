«Фенербахче» сыграет на своем поле с «Денизлиспором» в рамках 32-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Денизлиспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

«Фенербахче» проводит довольно успешный сезон. Правда, на текущий момент команда занимает третье место, имея в своем активе 59 очков.

В позапрошлом туре стамбульцы неожиданно проиграли на своем поле от «Генчлерберлиги» со счетом 1:2. А в прошлом сыграли вничью с лидером «Бешикташем» (1:1).

Следует отметить, что в девяти предыдущих поединках «Канарейки» выиграли только три матча во всех турнирах при четырех поражениях.

Отставание от лидера составляет пять очков, а от второго в таблице «Галатасарая», который сыграл на один матч больше — на два. При этом «Бешикташ» сыграл на один матч меньше.

«Денизлиспор»

По итогам 29 поединков турецкой Суперлиги «Денизлиспор» занимает последнее, 21 место. Отставание от безопасной 17-й позиции — пять очков.

В предыдущих девяти поединках коллектив одержал две победы. При этом в пяти матчах команда терпела неудачи и один раз сыграла вничью.

При этом в трех предыдущих встречах, включая один товарищеский, она не выигрывали. Дважды клуб терпел неудачи.

В игре первого круга на поле аутсайдера сильнее оказался фаворит, который смог забить два мяча, тогда как соперник — ни одного.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — «Фенербахче» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,73.