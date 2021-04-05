«Фенербахче»
«Фенербахче» проводит довольно успешный сезон. Правда, на текущий момент команда занимает третье место, имея в своем активе 59 очков.
В позапрошлом туре стамбульцы неожиданно проиграли на своем поле от «Генчлерберлиги» со счетом 1:2. А в прошлом сыграли вничью с лидером «Бешикташем» (1:1).
Следует отметить, что в девяти предыдущих поединках «Канарейки» выиграли только три матча во всех турнирах при четырех поражениях.
Отставание от лидера составляет пять очков, а от второго в таблице «Галатасарая», который сыграл на один матч больше — на два. При этом «Бешикташ» сыграл на один матч меньше.
«Денизлиспор»
По итогам 29 поединков турецкой Суперлиги «Денизлиспор» занимает последнее, 21 место. Отставание от безопасной 17-й позиции — пять очков.
В предыдущих девяти поединках коллектив одержал две победы. При этом в пяти матчах команда терпела неудачи и один раз сыграла вничью.
При этом в трех предыдущих встречах, включая один товарищеский, она не выигрывали. Дважды клуб терпел неудачи.
В игре первого круга на поле аутсайдера сильнее оказался фаворит, который смог забить два мяча, тогда как соперник — ни одного.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.
Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 5,00.
Наши прогноз и ставка — «Фенербахче» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,73.