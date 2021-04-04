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    «Урал» с «канонирами» выдадут голевой старт?

    «Урал» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 1.73) на футбол, РПЛ, 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Арсенал»
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    Сергей Ткачев
    «Урал» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 14:00 мск. «Урал» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Апреля 2021 года
    Урал
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    •  Урал 14:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
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    «Урал»

    «Урал» за выживание фактически не борется. Да, команда осела на 12 месте в турнирной таблице, однако отрыв от зоны стыков вполне комфортный — 8 очков.

    Вот только атакуют екатеринбуржцы крайне слабо — всего 20 голов в 23 матчах. Причем 7 из них — на счету Эрика Бикфалви.

    В минувшем туре «Урал» выступил провально. «Спартак» был на голову сильнее, и попросту смял оборону команды — 5:1.

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    Поединки против туляков для «Урала» проходят крайне непросто. В двух последних верх брали «канониры».

    «Арсенал»

    «Арсенал» отчаянно борется за выживание. Сейчас команда Дмитрия Парфенова находится, что называется, в группе риска — 14 место.

    В активе у «канониров» сейчас только 17 очков, что на 3 больше, чем у идущей в зоне прямого вылета «Уфы». А обороняется «Арсенал» еще хуже — 40 пропущенных мячей.

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  • 31/03/2021

    • «Арсенал» в минувшем туре по всем статьям уступил «Ахмату» (2:0). Причем до того туляки дома переиграли одного из лидеров чемпионата ЦСКА (2:1).

    В общем, от команды Парфенова можно ожидать чего угодно. Что называется, от саксофона до ножа. Так и играют!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Урал» за 2.29, на ничью за 3.21, а на «Арсенал» — за 3.41

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    Хозяева постараются еще отдалиться от опасной зоны, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Арсенал» мало забивает, да и оборона регулярно совершает результативные ошибки.

    Обе команды малорезультативны, однако в решающей фазе чемпионата в обороне, как правило, не отсиживается никто. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.73

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