«Урал» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 14:00 мск. «Урал» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

«Урал» за выживание фактически не борется. Да, команда осела на 12 месте в турнирной таблице, однако отрыв от зоны стыков вполне комфортный — 8 очков.

Вот только атакуют екатеринбуржцы крайне слабо — всего 20 голов в 23 матчах. Причем 7 из них — на счету Эрика Бикфалви.

В минувшем туре «Урал» выступил провально. «Спартак» был на голову сильнее, и попросту смял оборону команды — 5:1.

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Поединки против туляков для «Урала» проходят крайне непросто. В двух последних верх брали «канониры».

«Арсенал»

«Арсенал» отчаянно борется за выживание. Сейчас команда Дмитрия Парфенова находится, что называется, в группе риска — 14 место.

В активе у «канониров» сейчас только 17 очков, что на 3 больше, чем у идущей в зоне прямого вылета «Уфы». А обороняется «Арсенал» еще хуже — 40 пропущенных мячей.

«Арсенал» в минувшем туре по всем статьям уступил «Ахмату» (2:0). Причем до того туляки дома переиграли одного из лидеров чемпионата ЦСКА (2:1).

В общем, от команды Парфенова можно ожидать чего угодно. Что называется, от саксофона до ножа. Так и играют!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Урал» за 2.29, на ничью за 3.21, а на «Арсенал» — за 3.41

Хозяева постараются еще отдалиться от опасной зоны, так что наверняка будут активны в атаке.

«Арсенал» мало забивает, да и оборона регулярно совершает результативные ошибки.

Обе команды малорезультативны, однако в решающей фазе чемпионата в обороне, как правило, не отсиживается никто. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.73