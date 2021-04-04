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    «Херенвен» — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Нидерландов, 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Херенвен» — «Аякс»
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    Райан Гравенберх
    В воскресенье, 4 апреля, 28-м туре нидерландской Эредивизии «Херенвен» в родных пенатах сразится с амстердамским «Аяксом». Встреча начнется в 17:45 по мск. «Херенвен» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 04 Апреля 2021 года
    Херенвен
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Херенвен 17:45 Аякс Аякс
  • Амстердам
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.20
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 1.28
  • Ставка!
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    «Херенвен»

    По итогам 27 сыгранных туров чемпионата «Херенвен» находится на десятой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 34 очка и отстает от зоны плей-офф за еврокубки на шесть баллов.

    «Суперфризы» в отрезке последних шести матчей первенства смогли добыть только одну викторию, обыграв в начале марта на своем стадионе «Ден Хааг» (3:0), замыкающий на данный момент турнирку.

    Также в этот период «сине-белые» трижды проиграли и два раза сыграли вничью. Одна их мировых состоялась в минувшем туре, где они поделили очки в родных стенах с «Твенте», сыграв 0:0.

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    В текущем розыгрыше Эредивизии «Херенвен» львиную долю баллов набрал как раз на своем поле (22 из 34). Было добыто шесть викторий, трижды коллектив проиграл и четырежды играл вничью, разница мячей — 20:12.

    «Аякс»

    Сейчас у амстердамского коллектива 23-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой он трижды сыграл вничью и одержал аж 20 викторий, где в половине из них он не пропускал.

    Перед уходом на перерыв сборных «божьи сыновья» в чемпионате страны разгромили на своем поле «Ден Хааг» со счетом 5:0, что стало их четвертой подряд викторией без пропущенных мячей.

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    • В турнирной таблице Эредивизии «Аякс» идет на первой строке, имея в своей копилке 66 очков, оторвавшись от ближайшего преследователя на 11 баллов, при этом еще имея одну игру в запасе.

    На чужих полях амстердамцы заработали 32 очка, выиграв десять встреч при двух мировых результатах и одном фиаско. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 40:7.

    В первом круге «Аякс» выиграл у «Херенвена» на своей арене со счетом 5:1, в прошлом сезоне амстердамцы победили дважды — 4:1 и 3:1.

    Прогноз и ставка на «Херенвен» — «Аякс»

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес гостям. На победу «Аякса» предлагают — 1.28.

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    На викторию «Херенвена» дают — 9.20, ничья оценена — в 6.35.

    Так как «Аяксу» в четверг уже предстоит играть в четвертьфинале ЛЕ против «Ромы», то прогнозируем в этом поединке скромную викторию гостей. Наша ставка — победа «Аякса» + ТМ 3,5.

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