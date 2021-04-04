ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Примера. «Реал» примет «Эйбар», «Атлетико» в гостях у «Севильи», «Барса» против «Вальядолида» Александр ОвечкинНХЛ. «Айлендерс» забросили 8 шайб «Вашингтону», у Капризова гол и передача в игре с «Вегасом» Серж ГнабриКвалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
  • 22:11
    • ЦСКА уверенно победил «Химки» в Евролиге
  • 21:50
    • ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финальной серии Запада
  • 20:40
    • Верратти снова заразился коронавирусом и не сыграет с «Баварией» в ЛЧ
  • 18:51
    • ЦСКА заявил Ивицу Олича
  • 17:25
    • Дибала, Маккенни и Артур отстранены от матчей
  • 16:42
    • «Реал» готов устроить распродажу игроков, чтобы купить Мбаппе или Холанна
  • 15:21
    • Азар вернулся в общую группу «Реала»
    Все новости спорта

    Приблизится ли «Тоттенхэм» к топ-4 в АПЛ?

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 4 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ньюкасл Прогнозы на Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн
    В воскресенье, 4 апреля, «Ньюкасл» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на арене «Сент-Джеймс Парк», начнется в 16:05 по московскому времени. «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Апреля 2021 года
    Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 16:05 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.20
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
    •

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 28 очков.

    «Сороки» одержали семь побед, семь раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений в национальном первенстве.

    В шести последних турах подопечные Стива Брюса не выиграли ни одного матча, а перед уходом на перерыв крупно уступили «Брайтону» (0:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    После травм у «Ньюкасла» восстанавливаются Каллум Уилсон, Айзек Хэйден, Фабиан Шер, Мартин Дубравка и Ален Сен-Максимен.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 48 баллами.

    На счету «шпор» 14 побед, шесть ничьих и девять поражений в 29 сыгранных турах нынешнего сезона.

  • Квалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
  • В отборе на мировое первенство сыграны три первых тура
  • 01/04/2021

    • В мартовский матчах команда Жозе Моуринью обыграли «Фулхэм» (1:0), «Кристал Пэлас» (4:1) и «Астон Виллу» (2:0), но проиграли «Арсеналу» (1:2).

    Также в прошлом месяце лондонцы вылетели из Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч загребскому «Динамо» (2:0 и 0:3 д.в.).

    У «Тоттенхэма» после травм восстанавливаются Сон Хын Мин, Серхио Регилон, Бен Дэвис и Мэтт Доэрти.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Тоттенхэма» — 1.61, победа «Ньюкасла» — 5.60, ничья — 4.20.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    «Шпоры» проводят не самый успешный сезон и рискуют остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

    Однако еще не все потеряно, ведь от заветной четвертой позиции подопечные Моуринью отстают всего на три балла.

    Учитывая неудачную серию «сорок», нас сложно ставить против лондонцев, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Тоттенхэма" с форой -1» за 2.08.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Тоттенхэма" больше 1,5» за 1.76. У «Ньюкасла» в этом сезоне слабая оборона, так что Гарри Кейн и компания должны этим воспользоваться.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Рублев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Анахайм — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Портленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Милан — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротор — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Монако — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч БАТЭ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.205
  • Прогноз на матч Челси — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лацио — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Сассуоло — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Константин Кучаев
  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
    • 22:05 29/03/2021     Словакия — Россия
  • Помутнение в Трнаве. Россия пропустила два нелепых гола и потеряла лидерство в группе
    • 02:22 31/03/2021     Серж Гнабри
  • Квалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
    • 21:07 01/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» 04.04.2021 в 16:05. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.08.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры