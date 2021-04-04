В воскресенье, 4 апреля, «Ньюкасл» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на арене «Сент-Джеймс Парк», начнется в 16:05 по московскому времени. «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 28 очков.

«Сороки» одержали семь побед, семь раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений в национальном первенстве.

В шести последних турах подопечные Стива Брюса не выиграли ни одного матча, а перед уходом на перерыв крупно уступили «Брайтону» (0:3).

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После травм у «Ньюкасла» восстанавливаются Каллум Уилсон, Айзек Хэйден, Фабиан Шер, Мартин Дубравка и Ален Сен-Максимен.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 48 баллами.

На счету «шпор» 14 побед, шесть ничьих и девять поражений в 29 сыгранных турах нынешнего сезона.

В мартовский матчах команда Жозе Моуринью обыграли «Фулхэм» (1:0), «Кристал Пэлас» (4:1) и «Астон Виллу» (2:0), но проиграли «Арсеналу» (1:2).

Также в прошлом месяце лондонцы вылетели из Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч загребскому «Динамо» (2:0 и 0:3 д.в.).

У «Тоттенхэма» после травм восстанавливаются Сон Хын Мин, Серхио Регилон, Бен Дэвис и Мэтт Доэрти.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Тоттенхэма» — 1.61, победа «Ньюкасла» — 5.60, ничья — 4.20.

«Шпоры» проводят не самый успешный сезон и рискуют остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Однако еще не все потеряно, ведь от заветной четвертой позиции подопечные Моуринью отстают всего на три балла.

Учитывая неудачную серию «сорок», нас сложно ставить против лондонцев, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Тоттенхэма" с форой -1» за 2.08.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Тоттенхэма" больше 1,5» за 1.76. У «Ньюкасла» в этом сезоне слабая оборона, так что Гарри Кейн и компания должны этим воспользоваться.