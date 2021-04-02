«Престон» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 39-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:00 мск. «Престон» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Престон»

Престонцы сейчас занимают скромное 16 место в Чемпионшип. В активе у команды 44 набранных очка.

Атакует «Престон» без особого блеска — лишь 39 забитых мячей в 38 матчах. Зато в обороне у команды — явно не идиллия: 49 пропущенных мячей.

При нынешней диспозиции «Престон» еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Правда, отрыв от опасного 22 места пока выглядит комфортным — 9 очков.

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В минувшем туре престонцы уступили дома «Лутону» (0:1). Впрочем, стоит отметить, что команда не выигрывает уже больше месяца.

«Норвич»

«Норвич» на всех парах мчится в АПЛ. «Канарейки» уверенно лидируют в Чемпионшип, и совсем скоро должны обеспечить себе досрочный подъем в высший свет.

В активе у «Норвича» 83 очка. Причем отрыв от идущего вторым «Уотфорда» составляет 8 пунктов.

В минувшем туре лидер довольно сенсационно потерял очки в домашнем матче с «Блэкберном» (1:1). А ведь до этого у команды была девятиматчевая победная серия!

Как для лидера, «Норвич» забивает не столь много — 56 голов в 38 матчах. А вот оборона у команды — одна из самых надежных в лиге (27 пропущенных мячей).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Норвич» за 1.69, на ничью за 3.60, а на «Престон» — за 5.40

Престонцы больше месяца не знают радости побед, вот и в этой встрече вряд ли смогут рассчитывать на очки.

«Норвич», как и положено лидеру, будет активно атаковать, и своего в итоге добьется.

«Канарейки» смотрятся очень симпатично, и должны взять свое. Наши прогноз и ставка — Победа «Норвича» с коэффициентом 1.69