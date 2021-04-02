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    «Норвич» не оставит шансов «Престону»

    «Престон» — «Норвич». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, Чемпионшип, 2 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Норвич»
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    «Престон» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 39-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:00 мск. «Престон» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Престон»

    Престонцы сейчас занимают скромное 16 место в Чемпионшип. В активе у команды 44 набранных очка.

    Атакует «Престон» без особого блеска — лишь 39 забитых мячей в 38 матчах. Зато в обороне у команды — явно не идиллия: 49 пропущенных мячей.

    При нынешней диспозиции «Престон» еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Правда, отрыв от опасного 22 места пока выглядит комфортным — 9 очков.

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    В минувшем туре престонцы уступили дома «Лутону» (0:1). Впрочем, стоит отметить, что команда не выигрывает уже больше месяца.

    «Норвич»

    «Норвич» на всех парах мчится в АПЛ. «Канарейки» уверенно лидируют в Чемпионшип, и совсем скоро должны обеспечить себе досрочный подъем в высший свет.

    В активе у «Норвича» 83 очка. Причем отрыв от идущего вторым «Уотфорда» составляет 8 пунктов.

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    • В минувшем туре лидер довольно сенсационно потерял очки в домашнем матче с «Блэкберном» (1:1). А ведь до этого у команды была девятиматчевая победная серия!

    Как для лидера, «Норвич» забивает не столь много — 56 голов в 38 матчах. А вот оборона у команды — одна из самых надежных в лиге (27 пропущенных мячей).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Норвич» за 1.69, на ничью за 3.60, а на «Престон» — за 5.40

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    Престонцы больше месяца не знают радости побед, вот и в этой встрече вряд ли смогут рассчитывать на очки.

    «Норвич», как и положено лидеру, будет активно атаковать, и своего в итоге добьется.

    «Канарейки» смотрятся очень симпатично, и должны взять свое. Наши прогноз и ставка — Победа «Норвича» с коэффициентом 1.69

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