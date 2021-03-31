Швейцария U21
Швейцарцы в двух матчах группового турнира набрали 3 очка. Да, сборная сыра, банков и шоколада минимально одолела Англию, однако затем уступила хорватам (3:2).
Не все сейчас зависит от швейцарцев. Им желательно нужно выигрывать уверенно в отчетном поединке, при этом, ожидая новостей от хорватов.
Как и у балканцев, Швейцария U21 забила трижды, пропустив столько же в свои ворота. Однако поражение в очной встрече сильно снижает шансы команды.
Вероятно, швейцарцы будут стремиться активно атаковать с первых минут. Правда, португальский оппонент слишком надежен в обороне.
Португалия U21
Португалия U21 лидирует в группе D. 6 очков из 6 возможных — шикарная диспозиция перед заключительным туром.
Правда, хваленая атака португальцев наиграла лишь на 3 гола. Причем два из них пришлись на поединок с англичанами.
Даже ничьей хватит команде для итогового первого места в своем квартете. Впрочем, такие парни, как Тринкан, будут явно заточены на атакующую игру.
Наверняка в отчетном поединке португальцы не будут отсиживаться в обороне. И дело здесь вовсе не в турнирной мотивации. Португальцы просто не могут иначе!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Португалию U21 за 1.88, на ничью за 3.65, а на Швейцарию U21 — за 4.20
Швейцарцы не лучшим образом обороняются, так что наверняка пропустят в этой встрече.
Португальцы, даже практически без мотивации, будут активно атаковать с первых минут.
Португалия обладает отличным подбором исполнителей в атакующей линии. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.83