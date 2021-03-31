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    Молодые португальцы обеспечат результативный старт?

    Швейцария U21 — Португалия U21. Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, молодежный Евро-2020, 31 марта 2021 года

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    Тринкан
    Швейцария U21 сыграет на своем поле с Португалией U21 в рамках 3-го тура молодежного Чемпионата Европы-2020. Матч пройдет 31 марта, начало — в 19:00 мск. Швейцария U21 — Португалия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2021. Группа D 31 Марта 2021 года
    Швейцария U21
  • U21 Евро-2021. Группа D
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    Швейцария U21

    Швейцарцы в двух матчах группового турнира набрали 3 очка. Да, сборная сыра, банков и шоколада минимально одолела Англию, однако затем уступила хорватам (3:2).

    Не все сейчас зависит от швейцарцев. Им желательно нужно выигрывать уверенно в отчетном поединке, при этом, ожидая новостей от хорватов.

    Как и у балканцев, Швейцария U21 забила трижды, пропустив столько же в свои ворота. Однако поражение в очной встрече сильно снижает шансы команды.

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    Вероятно, швейцарцы будут стремиться активно атаковать с первых минут. Правда, португальский оппонент слишком надежен в обороне.

    Португалия U21

    Португалия U21 лидирует в группе D. 6 очков из 6 возможных — шикарная диспозиция перед заключительным туром.

    Правда, хваленая атака португальцев наиграла лишь на 3 гола. Причем два из них пришлись на поединок с англичанами.

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    • Даже ничьей хватит команде для итогового первого места в своем квартете. Впрочем, такие парни, как Тринкан, будут явно заточены на атакующую игру.

    Наверняка в отчетном поединке португальцы не будут отсиживаться в обороне. И дело здесь вовсе не в турнирной мотивации. Португальцы просто не могут иначе!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Португалию U21 за 1.88, на ничью за 3.65, а на Швейцарию U21 — за 4.20

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    Швейцарцы не лучшим образом обороняются, так что наверняка пропустят в этой встрече.

    Португальцы, даже практически без мотивации, будут активно атаковать с первых минут.

    Португалия обладает отличным подбором исполнителей в атакующей линии. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.83

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    Прогноз и ставка на матч Швейцария U21 — Португалия U21 31.03.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.83.
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