Швейцария U21 сыграет на своем поле с Португалией U21 в рамках 3-го тура молодежного Чемпионата Европы-2020. Матч пройдет 31 марта, начало — в 19:00 мск. Швейцария U21 — Португалия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария U21

Швейцарцы в двух матчах группового турнира набрали 3 очка. Да, сборная сыра, банков и шоколада минимально одолела Англию, однако затем уступила хорватам (3:2).

Не все сейчас зависит от швейцарцев. Им желательно нужно выигрывать уверенно в отчетном поединке, при этом, ожидая новостей от хорватов.

Как и у балканцев, Швейцария U21 забила трижды, пропустив столько же в свои ворота. Однако поражение в очной встрече сильно снижает шансы команды.

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Вероятно, швейцарцы будут стремиться активно атаковать с первых минут. Правда, португальский оппонент слишком надежен в обороне.

Португалия U21

Португалия U21 лидирует в группе D. 6 очков из 6 возможных — шикарная диспозиция перед заключительным туром.

Правда, хваленая атака португальцев наиграла лишь на 3 гола. Причем два из них пришлись на поединок с англичанами.

Даже ничьей хватит команде для итогового первого места в своем квартете. Впрочем, такие парни, как Тринкан, будут явно заточены на атакующую игру.

Наверняка в отчетном поединке португальцы не будут отсиживаться в обороне. И дело здесь вовсе не в турнирной мотивации. Португальцы просто не могут иначе!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Португалию U21 за 1.88, на ничью за 3.65, а на Швейцарию U21 — за 4.20

Швейцарцы не лучшим образом обороняются, так что наверняка пропустят в этой встрече.

Португальцы, даже практически без мотивации, будут активно атаковать с первых минут.

Португалия обладает отличным подбором исполнителей в атакующей линии. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.83