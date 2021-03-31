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    Середняки сыграют результативно

    «Мирандес» — «Тенерифе». Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, чемпионат Испании, 31 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мирандес» — «Тенерифе»
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    «Тенерифе»
    В 32-м туре испанской Сегунды «Мирандес» дома сыграет с «Тенерифе». Встреча, которая пройдет 31 марта, начнется в 20:00 по мск. «Мирандес» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 31 Марта 2021 года
    Мирандес
  • Испания. Сегунда
    •  Мирандес 20:00 Тенерифе Тенерифе
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Мирандес»

    «Мирандес» с 41 пунктом разместился на 11 месте в турнирной таблице Сегунды, оставая от шестой строки, дающей право побороться за Примеру через плей-офф, на восемь пунктов.

    «Кабаны» не могут выиграть в рамках первенства в своих последних трех встречах, набрав в них всего лишь одно очко, сыграв вничью на своем поле с «Эспаньолм» (2:2).

    Между этой игрой «красные» потерпели два поражения, потерпев выездные фиаско от «Алькоркона» (0:4) и «Сарагосы» (0:1). За последние шесть игр чемпионата они одержали лишь одну викторию.

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    15 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Мирандесу» пять победных результата, семь мировых исходов и три поражения, разница мячей в этих матчах — 16:13.

    «Тенерифе»

    «Тенерифе» имеет на своем счету такое же колличество набранных очков, но идет строкой выше в турнирной таблице второго по значимости дивизиона Испании, сыграв на матч больше.

    Две последние игры первенства канарцы завершили вничью по 1:1, расписав мировые с «Малагой» в гостях и «Лас-Пальмасом» дома. Перед этим они обыграли в родных стенах «Альбасете» — 2:0.

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    • Отметим, что за минувшие девять встреч чемпионата «сине-белые» потерпели только два фиаско, четыре поединка выиграли и три раза делили очки со своими оппонентами.

    Вне родных стен «Тенерифе» в текущей Сегунде по три раза побеждал и расписывал мировые, а также девять встреч проиграл, разнице забитых и пропущенных составляет 9:19.

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    В первом круге «Мирандес» взял верх над «Тенерифе» на его поле (2:1), а в прошлом сезоне островитяне в матчах с «кабанами» набрали четыре очка, выиграв 4:1 дома и сыграв 0:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тенерифе» — 2.60, победа «Мирандеса» — 3.06, ничья — 2.99.

    За последние семь очных встреч только дважды эти команды выдали низовой поединок. Так что вполне от этой игры можно ожидать более-менее результативного матча. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0.

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