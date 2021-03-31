«Мирандес»
«Мирандес» с 41 пунктом разместился на 11 месте в турнирной таблице Сегунды, оставая от шестой строки, дающей право побороться за Примеру через плей-офф, на восемь пунктов.
«Кабаны» не могут выиграть в рамках первенства в своих последних трех встречах, набрав в них всего лишь одно очко, сыграв вничью на своем поле с «Эспаньолм» (2:2).
Между этой игрой «красные» потерпели два поражения, потерпев выездные фиаско от «Алькоркона» (0:4) и «Сарагосы» (0:1). За последние шесть игр чемпионата они одержали лишь одну викторию.
15 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Мирандесу» пять победных результата, семь мировых исходов и три поражения, разница мячей в этих матчах — 16:13.
«Тенерифе»
«Тенерифе» имеет на своем счету такое же колличество набранных очков, но идет строкой выше в турнирной таблице второго по значимости дивизиона Испании, сыграв на матч больше.
Две последние игры первенства канарцы завершили вничью по 1:1, расписав мировые с «Малагой» в гостях и «Лас-Пальмасом» дома. Перед этим они обыграли в родных стенах «Альбасете» — 2:0.
Отметим, что за минувшие девять встреч чемпионата «сине-белые» потерпели только два фиаско, четыре поединка выиграли и три раза делили очки со своими оппонентами.
Вне родных стен «Тенерифе» в текущей Сегунде по три раза побеждал и расписывал мировые, а также девять встреч проиграл, разнице забитых и пропущенных составляет 9:19.
В первом круге «Мирандес» взял верх над «Тенерифе» на его поле (2:1), а в прошлом сезоне островитяне в матчах с «кабанами» набрали четыре очка, выиграв 4:1 дома и сыграв 0:0 на выезде.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тенерифе» — 2.60, победа «Мирандеса» — 3.06, ничья — 2.99.
За последние семь очных встреч только дважды эти команды выдали низовой поединок. Так что вполне от этой игры можно ожидать более-менее результативного матча. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0.