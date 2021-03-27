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    Устоит ли «Скуадра» против «Фурии»?

    Испания U21 — Италия U21. Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, молодежный Евро-2021, 27 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Испания U21 — Италия U21
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    Патрик Кутроне
    27 марта в словенском городе Марибор на стадионе «Людски врт» сборная Испании U21 сыграет с командой Италии U21 в рамках второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы 2021 года. Начало — в 23:00 мск. Испания U21 — Италия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Испания U21

    «Красная Фурия» на этом турнире стартовала с крупной виктории, одолев сборную Словении со счетом 3:0. Правда, испанцы начали забивать своему сопернику только после перерыва.

    Квалификацию к континентальному соревнованию Испания преодолела легко, выиграв девять игр при одной ничьей, забив в десяти поединках 20 мячей, а пропустила только один.

    Сейчас с учетом всех турниров у пиринейцев 16-матчевая беспроигрышная серия, в которой они добились 14 викторий и две встречи завершили мировыми исходами.

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    Последний раз сборная Испании проигрывала еще в начале лета 2019 года, уступив тогда своему предстоящему противнику со счетом 1:3 на минувшем Евро, который она в итоге выиграла, одолев в финале Германию — 2:1.

    Италия U21

    «Скуадра» начала это соревнование с мирового результата, поделив очки со сборной Чехии, сыграв 1:1. Итальянцы забили в первой половине первого тайма, но не смогли удержать победный счет, пропустив на 78-й минуте.

    Отбор к данному турниру команда Италии также преодолела очень уверенно, выиграв восемь встреч при одной ничьей и поражении от Швеции (0:3) в сентябре 2020 года.

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    • Это фиаско стало для аппенинцев единственным за последние 14 встреч с учетом всех турниров. Еще в этот период они дважды расписали мировые и 11 матчей выиграли.

    Между собой эти сборные в данном возрастном цензе провели девять встреч, где шесть раз побеждали испанцы, дважды выиграли итальянцы и один матч победитель не выявил.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Испании предлагают — 1.79.

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    На викторию Италии дают — 4.42, ничья оценена — в 3.70.

    Поражение практически лишит шансов итальянцев выхода в плей-офф, поэтому ожидаем, что аппенинцы проявят характер и не уступят в этом поединке. Наша ставка — Х2.

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