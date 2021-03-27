Испания U21
«Красная Фурия» на этом турнире стартовала с крупной виктории, одолев сборную Словении со счетом 3:0. Правда, испанцы начали забивать своему сопернику только после перерыва.
Квалификацию к континентальному соревнованию Испания преодолела легко, выиграв девять игр при одной ничьей, забив в десяти поединках 20 мячей, а пропустила только один.
Сейчас с учетом всех турниров у пиринейцев 16-матчевая беспроигрышная серия, в которой они добились 14 викторий и две встречи завершили мировыми исходами.
Последний раз сборная Испании проигрывала еще в начале лета 2019 года, уступив тогда своему предстоящему противнику со счетом 1:3 на минувшем Евро, который она в итоге выиграла, одолев в финале Германию — 2:1.
Италия U21
«Скуадра» начала это соревнование с мирового результата, поделив очки со сборной Чехии, сыграв 1:1. Итальянцы забили в первой половине первого тайма, но не смогли удержать победный счет, пропустив на 78-й минуте.
Отбор к данному турниру команда Италии также преодолела очень уверенно, выиграв восемь встреч при одной ничьей и поражении от Швеции (0:3) в сентябре 2020 года.
Это фиаско стало для аппенинцев единственным за последние 14 встреч с учетом всех турниров. Еще в этот период они дважды расписали мировые и 11 матчей выиграли.
Между собой эти сборные в данном возрастном цензе провели девять встреч, где шесть раз побеждали испанцы, дважды выиграли итальянцы и один матч победитель не выявил.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Испании предлагают — 1.79.
На викторию Италии дают — 4.42, ничья оценена — в 3.70.
Поражение практически лишит шансов итальянцев выхода в плей-офф, поэтому ожидаем, что аппенинцы проявят характер и не уступят в этом поединке. Наша ставка — Х2.