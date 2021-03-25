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    Удачно ли стартует Португалия на молодежном Евро-2021?

    Португалия U21 — Хорватия U21. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч молодежного чемпионата Европы по футболу 25 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Португалия U21 — Хорватия U21
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    Фабиу Виейра
    В четверг, 25 марта, молодежная сборная Португалии сыграет с молодежной командой Хорватии в рамках первого тура группового этапа Евро-2021. Встреча группы D, которая пройдет в словенском Копере, начнется в 23:00 по московскому времени. Португалия U21 — Хорватия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2021. Группа D 25 Марта 2021 года
    Португалия U21
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    Португалия U21

    Сборная Португалии отобралась на молодежный чемпионат Европы, заняв второе место в отборочной группе 7.

    В десяти сыгранных турах подопечные Руя Жорже одержали девять побед и один раз проиграли. Набрав 27 очков, они лишь по дополнительным показателям уступили Нидерландам.

    Очевидно, что португальцы уступили нидерландцам в гостях (2:4), зато взяли реванш на своем поле (2:1).

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    Среди футболистов, выступающих за португальскую «молодежку» выделяются Диогу Дало из «Милана», его одноклубник Рафаэл Леан, хавбек «Порту» Фабиу Виейра и нападающий «Бенфики» Жуан Филипе.

    Хорватия U21

    Сборная Хорватии вышла на молодежное первенство Европы благодаря тому, что стала второй в отборочной группе 4.

    Команда Игора Бишчана одержала шесть побед, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения в десяти турах.

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  • 22/03/2021

    • «Шашечные» по разу проиграли Шотландии (1:2) и Чехии (1:2), зато стабильно играли против аутсайдеров, поэтому сумели опередить тех же представителей Туманного Альбиона.

    Большинство игроков сборной Хорватии представляет местные клубы, но есть также легионеры из Италии, Германии и России. Например, полузащитник «Динамо» Никола Моро получил шанс заявить о себе.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество подопечным Руя Жорже: победа Португалии — 1.85, победа Хорватии — 4.00, ничья — 3.80.

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    «Шашечные» достойно провели отборочный этап, но не настолько, чтобы причислять их к фаворитам первенства.

    Настораживать должен тот факт, что они хорошо смотрелись на фоне Сан-Марино и Литвы, но не всегда соответствовали уровню Чехии и Шотландии.

    А вот Португалия, как нам кажется, станет еще более серьезным оппонентом. Команда Руя Жорже может похвастаться серией из семи побед подряд, и если не возникнет неожиданных проблем, она способна побороться за трофей. Наш прогноз и ставка — «победа Португалии».

    Еще одна очевидная ставка — «тотал голов больше 2,5» за 1.73. На молодежном уровне голов всегда больше, чем на взрослом, а уж в первом туре группового этапа команды просто обязаны порадовать красивой игрой.

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    Прогноз и ставка на матч Португалия U21 — Хорватия U21 25.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.85.
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