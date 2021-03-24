В поединке 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Эстонии сыграет с командой Чехии. Матч начнется в 20:00 мск на стадионе «Ле Кок Арена». Эстония — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эстония

Сборная Эстонии попала в группу E, где также сыграют команды Белоруссии, Бельгии, Чехии и Уэльса. Напрямую в финальную часть выйдет победитель квинтета, а второе место дает право на плей-офф.

«Синие футболки» показывают очень слабые результаты. Последняя победа у них была 26 марта позапрошлого, 2019 года.

Прошлый турнир коллектив провел в третьем дивизионе Лиги наций, где в своей группе занял последнее место ниже Армении, Северной Македонии и Грузии, из-за чего вылетел в низший дивизион турнира.

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В целом, сборная уже 20 матчей не знает побед. При этом только в четырех поединках команда сыграла вничью — три из них пришлись на пять прошлых встреч.

Чехия

Сборной Чехии в этой группе предстоит бороться за победу с Бельгией, хотя, скорее всего, ее максимально возможный результат — второе место.

В своем предыдущем турнире, Лиге наций, команда выиграла свой квартет во втором дивизионе, благодаря чему вышла в элиту, опередив Словакию, Израиль и Шотландию.

В восьми предыдущих матчах во всех турнирах сборная потерпела три поражения. В пяти из них она одержала победы.

В двух прошлых играх Чехия выиграла. Сдержать ее атаку не сумели Израиль и Словакия в Лиге наций.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех хозяев поля оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — Чехия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,85.