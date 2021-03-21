«Валенсия» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:15 мск. «Валенсия» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» в нынешнем сезоне выступает непривычно бледно. Сейчас левантийцы занимают весьма скромное 12 место, имея в своем активе 30 очков.

«Валенсия» атакует не столь грозно, забив в 27 матчах только 32 мяча. При этом оборона действует не столь надежно, ведь в ее пассиве уже 37 пропущенных мячей.

В предыдущем своем матче «Валенсия» уступила. Причем поражение от «Леванте» стало вдвойне досадным, ведь приключилось в левантийском дерби (1:0).

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Поединки с «Гранадой» для команды проходят с переменным успехом. В пяти последних матчах в активе «Валенсии» значится две победы при двух поражениях.

«Гранада»

«Гранада» проводит вполне успешный, как своих скромных возможностей, сезон. Нынешнее 8 место — вполне приличный показатель, да и 36 набранных очков радуют.

В минувшем туре команда дома разжилась тремя очками. «Гранада» в родных стенах нанесла поражение «Реал Сосьедад» (1:0).

Притом, что «Гранада» не так много забивает (всего 33 мяча), оборона команды действует не столь монолитно. Все-таки 44 пропущенных мяча в 27 матчах — далеко не лучший в лиге показатель.

Ко всему прочему, «Гранада» еще до сих пор играет в Лиге Европы. Причем в первом матче 1/8 финала испанцы переиграли «Мольде» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Валенсию» за 2.05, на ничью за 3.40, а на «Гранаду» — за 3.75

Левантийцы дома играют куда удачнее, чем в гостях, к тому же в их составе имеется ряд сильных исполнителей атакующего плана.

«Гранада» борется на два фронта, в кадровый резерв у команды очень ограничен.

Обе команды не лучшим образом атакуют, но наверняка попытаются исправить это положение вещей. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.64