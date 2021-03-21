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    «Валенсия» с «Гранадой» начнут без раскачки?

    «Валенсия» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 1.64) на футбол, Примера, 21 марта 2021 года

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    Яспер Силлессен
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:15 мск. «Валенсия» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Марта 2021 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 18:15 Гранада Гранада
  • Гранада
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
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    «Валенсия»

    «Валенсия» в нынешнем сезоне выступает непривычно бледно. Сейчас левантийцы занимают весьма скромное 12 место, имея в своем активе 30 очков.

    «Валенсия» атакует не столь грозно, забив в 27 матчах только 32 мяча. При этом оборона действует не столь надежно, ведь в ее пассиве уже 37 пропущенных мячей.

    В предыдущем своем матче «Валенсия» уступила. Причем поражение от «Леванте» стало вдвойне досадным, ведь приключилось в левантийском дерби (1:0).

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    Поединки с «Гранадой» для команды проходят с переменным успехом. В пяти последних матчах в активе «Валенсии» значится две победы при двух поражениях.

    «Гранада»

    «Гранада» проводит вполне успешный, как своих скромных возможностей, сезон. Нынешнее 8 место — вполне приличный показатель, да и 36 набранных очков радуют.

    В минувшем туре команда дома разжилась тремя очками. «Гранада» в родных стенах нанесла поражение «Реал Сосьедад» (1:0).

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    • Притом, что «Гранада» не так много забивает (всего 33 мяча), оборона команды действует не столь монолитно. Все-таки 44 пропущенных мяча в 27 матчах — далеко не лучший в лиге показатель.

    Ко всему прочему, «Гранада» еще до сих пор играет в Лиге Европы. Причем в первом матче 1/8 финала испанцы переиграли «Мольде» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Валенсию» за 2.05, на ничью за 3.40, а на «Гранаду» — за 3.75

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    Левантийцы дома играют куда удачнее, чем в гостях, к тому же в их составе имеется ряд сильных исполнителей атакующего плана.

    «Гранада» борется на два фронта, в кадровый резерв у команды очень ограничен.

    Обе команды не лучшим образом атакуют, но наверняка попытаются исправить это положение вещей. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.64

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