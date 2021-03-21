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    Обыграет ли «Барселона» «Реал Сосьедад» в третий раз?

    «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз (к. 2.00) на матч Примеры 21 марта 2021 года

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    В матче 28 тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» примет на своем поле «Барселону». Встреча пройдет на «Реале Сегурос» в Сан-Себастьяне 21 марта. Начало в 23:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Марта 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» перед этой игрой идет пятым с 45 очками на счету. Вернуться в зону Лиги чемпионов будет сложно, поскольку отрыв от четвертой позиции составляет 9 очков.

    В Примере сан-себастьянцы не проигрывали с 9 января до прошлого тура, в котором они уступили «Гранаде» со счетом 0:1. Это поражение стало шестым в сезоне для команды, однако побед у нее в два раза больше.

    До поражения от «Гранады» «Реал Сосьедад» выдал неплохой отрезок. Он набрал очко в игре с «Реалом» (1:1), победил «Леванте» 1:0 и разгромил «Алавес» 4:0. Так что в принципе коллектив сейчас пропускает мало.

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    По-прежнему весомой проблемой остается лазарет. Хосеба Салдуа, Ариц Элустондо, Алекс Сола, Лука Сангальи, Мигель-Анхель Мойя и, возможно, Давид Сильва — это травмированные футболисты.

    «Барселона»

    В борьбе за титул «Барселона» уступает 4 очка «Атлетико» и имеет 2-очковый отрыв от «Реала» в борьбе за серебро.

    «Каталонцы» выиграли 4 матча подряд в Примере. Они разгромили «Уэску» 4:1 и «Эльче» 3:0, победили «Севилью» 2:0 и «Осасуну» 2:0. Кроме того, «Барса» вышла в финал Кубка Испании, обыграв «Севилью».

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    При этом коллектив Кумана расстался с Лигой чемпионов, поскольку он не смог справиться с ПСЖ (1:4, 1:1).

    Что касается потерь, то они достаточно чувствительны — Жерар Пике, Серхио Роберто, Ансу Фати и Коутиньо.

    Прогноз и ставка

    «Реал Сосьедад» андердог встречи за 3.60, тогда как на «Барселону» букмекеры дают 2.00. При этом ничья — самый маловероятный исход за 3.90.

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    • В этом сезоне «Барса» дважды обыграла «Реал Сосьедад» — 2:1 в чемпионате и 2:1 П в полуфинале Суперкубка Испании. Поставить на победу «Каталонцев» можно с коэффициентом 2.00.

    «Барселона» открывала счет в матче в шести из семи случаев. Учитывая, что «Блауграна» прилично забивали в прошлых поединках, высока вероятность, что исход повторится.

    Поставить на то, что «Барса» откроет счет, можно с коэффициентом 1.70.

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