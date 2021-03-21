21 марта в 26-м туре первой немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле сыграет с «Аугсбургом». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по мск. «Фрайбург» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» с 34 набранными очками на данный момент находится на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, уступая шесть баллов шестой еврокубковой позиции.

В минувшем туре чемпионата «бразильцы из Брайсгау» на выезде минимально проиграли «Майнцу» (0:1), а игровым днем ранее были разгромлены на своей арене «Лейпцигом» со счетом 0:3.

За последние пять игр первенства «красно-черные» смогли добиться только одной виктории, в остальных четырех встречах они трижды проиграли и раз сыграли вничью, не забив за этот период ни одного гола.

Все прогнозы на Бундеслигу

В родных стенах «Фрайбург» набрал 19 баллов из 34. Коллектив пять раз победил, четыре раза сыграл вничью и столько же раз был повержен, разница мячей составляет 24:20.

«Аугсбург»

По итогам 25 сыгранных туров «Аугсбург» находится на 13 месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 29 очков, что на семь больше, чем у команды из зоны переходных матчей.

«Фуггеры» в отрезке последних семи матчей чемпионата Германии смогли разжиться семью пунктами, сыграв дома вничью с «Байером» (1:1), а также обыграв в гостях «Майнц» (1:0) и на своем поле «Боруссию» М (3:1) в прошлом туре.

В остальных четырех поединках этого отрезка они неизменно проигрывали, пропустив за все это время девять голов при трех забитых. Отметим, что за последние 11 встреч первенства они уступили в семи из них.

«Аугсбург» в текущем сезоне Бундеслиги на выезде набрал 14 очков. Коллектив победил в четырех случаях, два раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей — 12:17.

В первом круге этого чемпионата и в прошлом сезоне эти клубы сыграли с одинаковым счетом по 1:1.

Прогноз и ставка на «Фрайбург» — «Аугсбург»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боруссии» М — 2.03, победа «Аугсбурга» — 3.94, ничья — 3.56.

За последние десять очных противостояний этих клубов в восьми случаях забивали оба коллектива. Прогнозируем, что и в этом поединке отличатся обе команды. Наша ставка — обе забьют: да.