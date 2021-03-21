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    Команды забьют как минимум по разу

    «Фрайбург» — «Аугсбург». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, чемпионат Германии, 21 марта 2021 года

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    Эрмедин Демирович
    21 марта в 26-м туре первой немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле сыграет с «Аугсбургом». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по мск. «Фрайбург» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Марта 2021 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 20:00 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» с 34 набранными очками на данный момент находится на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, уступая шесть баллов шестой еврокубковой позиции.

    В минувшем туре чемпионата «бразильцы из Брайсгау» на выезде минимально проиграли «Майнцу» (0:1), а игровым днем ранее были разгромлены на своей арене «Лейпцигом» со счетом 0:3.

    За последние пять игр первенства «красно-черные» смогли добиться только одной виктории, в остальных четырех встречах они трижды проиграли и раз сыграли вничью, не забив за этот период ни одного гола.

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    В родных стенах «Фрайбург» набрал 19 баллов из 34. Коллектив пять раз победил, четыре раза сыграл вничью и столько же раз был повержен, разница мячей составляет 24:20.

    «Аугсбург»

    По итогам 25 сыгранных туров «Аугсбург» находится на 13 месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 29 очков, что на семь больше, чем у команды из зоны переходных матчей.

    «Фуггеры» в отрезке последних семи матчей чемпионата Германии смогли разжиться семью пунктами, сыграв дома вничью с «Байером» (1:1), а также обыграв в гостях «Майнц» (1:0) и на своем поле «Боруссию» М (3:1) в прошлом туре.

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    • В остальных четырех поединках этого отрезка они неизменно проигрывали, пропустив за все это время девять голов при трех забитых. Отметим, что за последние 11 встреч первенства они уступили в семи из них.

    «Аугсбург» в текущем сезоне Бундеслиги на выезде набрал 14 очков. Коллектив победил в четырех случаях, два раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей — 12:17.

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    В первом круге этого чемпионата и в прошлом сезоне эти клубы сыграли с одинаковым счетом по 1:1.

    Прогноз и ставка на «Фрайбург» — «Аугсбург»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боруссии» М — 2.03, победа «Аугсбурга» — 3.94, ничья — 3.56.

    За последние десять очных противостояний этих клубов в восьми случаях забивали оба коллектива. Прогнозируем, что и в этом поединке отличатся обе команды. Наша ставка — обе забьют: да.

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