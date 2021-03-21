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    Очередная победа «божьих сыновей» с пропущенным голом

    «Аякс» — «Ден Хааг». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Нидерландов, 21 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Ден Хааг»
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    Дэви Классен
    21 марта «Аякс» на своем поле примет «Ден Хааг» в 27-м туре чемпионата Нидерландов по футболу. Встреча пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», начало — в 22:00 по мск. «Аякс» — «Ден Хааг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аякс»

    «Аякс» в середине недели оформил свой выход в четвертьфинал Лиги Европы, победив на выезде у швейцарского «Янг Бойз» со счетом 2:0. Первый поединок нидерландцы выиграли 3:0.

    Сейчас у амстердамского коллектива 22-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой он трижды сыграл вничью и одержал аж 19 викторий, где в половине из них он не пропускал.

    В своей последней встрече чемпионата страны «божьи сыновья» переиграли «Зволле» (2:0). В турнирной таблице Эредивизии они идут на первой строке, имея в своей копилке 63 очка и опережают на восемь пунктов ближайшего преследователя.

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    В родных стенах в текущем первенстве «Аякс» выиграл десять игр при одной ничьей и фиаско, разница забитых и пропущенных в них составляет 38:12.

    «Ден Хааг»

    Перед этим туром «Ден Хааг» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Эредивизии, имея в своем активе 15 очков и отстает от вышестоящей команды на шесть пунктов.

    Сейчас у «цаплей» 11-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате страны, где они пять раз делили очки с оппонентами и шесть встреч проиграли, и в половине случаев «всухую».

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    • В минувшем туре коллектив из Гааги потерпел домашнее фиаско от «Хераклес» со счетом 1:2, а игровым днем ранее он был разгромлен на выезде «Херенвеном» — 0:3.

    На чужом поле «Ден Хааг» набрал девять пунктов. Он выиграл две встречи, трижды играл вничью и восемь раз уходил с поля поверженным, разница забитых и пропущенных — 8:30.

    В первом круге «Аякс» в гостях со счетом 4:2, что стало его пятой подряд победой над предстоящим противником, где три были одержаны с крупным счетом.

    Прогноз и ставка «Аякс» — «Ден Хааг»

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу «Аякса» предлагают — 1.05.

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    На викторию «Ден Хаага» дают — 35.00, ничья оценена — в 15.00.

    Как правило, амстердамцы легко обыгрывают «Ден Хааг», но зачастую пропускают. Прогнозируем, что и на этот раз «Аякс» победит, однако не сохранит свои ворота на замке. Наша ставка — П1 + обе забьют.

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