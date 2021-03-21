«Аякс»
«Аякс» в середине недели оформил свой выход в четвертьфинал Лиги Европы, победив на выезде у швейцарского «Янг Бойз» со счетом 2:0. Первый поединок нидерландцы выиграли 3:0.
Сейчас у амстердамского коллектива 22-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой он трижды сыграл вничью и одержал аж 19 викторий, где в половине из них он не пропускал.
В своей последней встрече чемпионата страны «божьи сыновья» переиграли «Зволле» (2:0). В турнирной таблице Эредивизии они идут на первой строке, имея в своей копилке 63 очка и опережают на восемь пунктов ближайшего преследователя.
В родных стенах в текущем первенстве «Аякс» выиграл десять игр при одной ничьей и фиаско, разница забитых и пропущенных в них составляет 38:12.
«Ден Хааг»
Перед этим туром «Ден Хааг» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Эредивизии, имея в своем активе 15 очков и отстает от вышестоящей команды на шесть пунктов.
Сейчас у «цаплей» 11-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате страны, где они пять раз делили очки с оппонентами и шесть встреч проиграли, и в половине случаев «всухую».
В минувшем туре коллектив из Гааги потерпел домашнее фиаско от «Хераклес» со счетом 1:2, а игровым днем ранее он был разгромлен на выезде «Херенвеном» — 0:3.
На чужом поле «Ден Хааг» набрал девять пунктов. Он выиграл две встречи, трижды играл вничью и восемь раз уходил с поля поверженным, разница забитых и пропущенных — 8:30.
В первом круге «Аякс» в гостях со счетом 4:2, что стало его пятой подряд победой над предстоящим противником, где три были одержаны с крупным счетом.
Прогноз и ставка «Аякс» — «Ден Хааг»
В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу «Аякса» предлагают — 1.05.
На викторию «Ден Хаага» дают — 35.00, ничья оценена — в 15.00.
Как правило, амстердамцы легко обыгрывают «Ден Хааг», но зачастую пропускают. Прогнозируем, что и на этот раз «Аякс» победит, однако не сохранит свои ворота на замке. Наша ставка — П1 + обе забьют.