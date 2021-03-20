«Оренбург»
«Оренбург» сейчас выглядит крайне неубедительно в свете борьбы за выход в РПЛ. Весеннюю часть сезона оренбуржцы начали просто отвратительно.
Вот и последний свой матч команда Марцела Лички провела неубедительно. На выезде команда расписала мировую с «Акроном» (1:1), потеряв 2 строчку в турнирной таблице.
При всем при этом, «Оренбург» лишь на один пункт отстает от нижегородцев. И показатели команды в атаке выглядят скромненько — лишь 48 голов в 30 сыгранных матчах.
С молодыми «быками» у «Оренбурга» отношения состоят из одной очной встречи. Она была сыграна в первом круге нынешнего сезона, и завершилась ничьей (1:1).
«Краснодар-2»
«Краснодар-2» выступает на удовлетворительном уровне. И нынешняя непростая турнирная ситуация — лишь следствие молодости коллектива.
Сейчас «Краснодар-2» занимает 16 место в турнирной таблице. При этом краснодарский клуб забил 38 голов, пропустив в свои ворота 48.
В минувшем туре молодые «быки» дома расписали мировую с «Чайкой» (1:1). Причем до этого краснодарцы переиграли крепкий «Велес» (2:1) и сыграли выездную ничью со «СКА-Хабаровск» (0:0).
В общем, биться кубанцам за выживание. И шансы на спасение у краснодарской молодежи выглядят вполне прилично.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.25, на ничью за 4.95, а на «Краснодар-2» — за 12.50
Хозяева не лучшим образом начали весенний цикл, но кубанскую молодежь переиграть должны.
«Краснодар-2» представляет из себя вполне крепкий коллектив, готовый дать бой почти любому оппоненту.
Оренбуржцы претендуют на повышение в классе, и дома логично попытаются сыграть результативно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.90