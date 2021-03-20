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    «Оренбург» улучшит свою результативность?

    «Оренбург» — «Краснодар-2». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, ФНЛ, 20 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Краснодар-2»
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    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 марта, начало — в 13:00 мск. «Оренбург» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Марта 2021 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 13:00 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
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    «Оренбург»

    «Оренбург» сейчас выглядит крайне неубедительно в свете борьбы за выход в РПЛ. Весеннюю часть сезона оренбуржцы начали просто отвратительно.

    Вот и последний свой матч команда Марцела Лички провела неубедительно. На выезде команда расписала мировую с «Акроном» (1:1), потеряв 2 строчку в турнирной таблице.

    При всем при этом, «Оренбург» лишь на один пункт отстает от нижегородцев. И показатели команды в атаке выглядят скромненько — лишь 48 голов в 30 сыгранных матчах.

    Прогнозы на ФНЛ

    С молодыми «быками» у «Оренбурга» отношения состоят из одной очной встречи. Она была сыграна в первом круге нынешнего сезона, и завершилась ничьей (1:1).

    «Краснодар-2»

    «Краснодар-2» выступает на удовлетворительном уровне. И нынешняя непростая турнирная ситуация — лишь следствие молодости коллектива.

    Сейчас «Краснодар-2» занимает 16 место в турнирной таблице. При этом краснодарский клуб забил 38 голов, пропустив в свои ворота 48.

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    • В минувшем туре молодые «быки» дома расписали мировую с «Чайкой» (1:1). Причем до этого краснодарцы переиграли крепкий «Велес» (2:1) и сыграли выездную ничью со «СКА-Хабаровск» (0:0).

    В общем, биться кубанцам за выживание. И шансы на спасение у краснодарской молодежи выглядят вполне прилично.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.25, на ничью за 4.95, а на «Краснодар-2» — за 12.50

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    Хозяева не лучшим образом начали весенний цикл, но кубанскую молодежь переиграть должны.

    «Краснодар-2» представляет из себя вполне крепкий коллектив, готовый дать бой почти любому оппоненту.

    Оренбуржцы претендуют на повышение в классе, и дома логично попытаются сыграть результативно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.90

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