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    Брестчане с БАТЭ разыграются во втором тайме?

    «Динамо» Брест — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Белоруссии, 20 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Брест — БАТЭ
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    Антон Сарока
    «Динамо» Брест сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 2-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Брест — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Брест

    «Динамо» Брест в новый сезон вошло совсем новой командой. Клуб фактически перезагрузился, обновив состав, и растеряв всех своих лидеров.

    Задачи у клуба, несомненно, также будут скорректированы. Между тем, старт динамовцам удался на славу: на выезде был разгромлен «Спутник» (0:4).

    И абсолютно не влияет, что соперник последние три гола пропустил, уже находясь в численном меньшинстве. Свою задачу брестчане выполнили на отлично: три очка были добыты.

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    В последние годы отношения с БАТЭ у динамовцев стали более принципиальными. Правда, в пяти последних поединках была добыта лишь одна виктория.

    БАТЭ

    Нынешний сезон борисовским клубом однозначно рассматривается, как шанс вернуться в чемпионы. И по составу, и по организации игры БАТЭ видится фаворитом чемпионата.

    Стартовый тур лишь подтвердил прогнозы. БАТЭ дома легко и непринужденно одолел «Слуцк», отгрузив сопернику три безответных гола.

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    • Разумеется, в этом поединке БАТЭ будет стремиться взять максимум очков. Тем паче, в отличной форме находится один из лидеров команды Максим Скавыш.

    Видимо, гости возьмут свое. Для этого, вполне возможно, придется прибавить в атаке после перерыва.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 2.15, на ничью за 3.65, а на «Динамо» Брест — за 3.20

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    Хозяева предстанут в фактически новом кадровом обличии, так что ожидать от них можно чего угодно.

    Гости попросту выше классом обновленного «Динамо», так что явно будут активничать в атаке.

    Брестчане, конечно, дадут бой гранду белорусского футбола, но после перерыва БАТЭ наверняка прибавит. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.85

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