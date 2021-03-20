«Динамо» Брест
«Динамо» Брест в новый сезон вошло совсем новой командой. Клуб фактически перезагрузился, обновив состав, и растеряв всех своих лидеров.
Задачи у клуба, несомненно, также будут скорректированы. Между тем, старт динамовцам удался на славу: на выезде был разгромлен «Спутник» (0:4).
И абсолютно не влияет, что соперник последние три гола пропустил, уже находясь в численном меньшинстве. Свою задачу брестчане выполнили на отлично: три очка были добыты.
В последние годы отношения с БАТЭ у динамовцев стали более принципиальными. Правда, в пяти последних поединках была добыта лишь одна виктория.
БАТЭ
Нынешний сезон борисовским клубом однозначно рассматривается, как шанс вернуться в чемпионы. И по составу, и по организации игры БАТЭ видится фаворитом чемпионата.
Стартовый тур лишь подтвердил прогнозы. БАТЭ дома легко и непринужденно одолел «Слуцк», отгрузив сопернику три безответных гола.
Разумеется, в этом поединке БАТЭ будет стремиться взять максимум очков. Тем паче, в отличной форме находится один из лидеров команды Максим Скавыш.
Видимо, гости возьмут свое. Для этого, вполне возможно, придется прибавить в атаке после перерыва.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 2.15, на ничью за 3.65, а на «Динамо» Брест — за 3.20
Хозяева предстанут в фактически новом кадровом обличии, так что ожидать от них можно чего угодно.
Гости попросту выше классом обновленного «Динамо», так что явно будут активничать в атаке.
Брестчане, конечно, дадут бой гранду белорусского футбола, но после перерыва БАТЭ наверняка прибавит. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.85