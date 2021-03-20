«Динамо» Брест сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 2-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Брест — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Брест

«Динамо» Брест в новый сезон вошло совсем новой командой. Клуб фактически перезагрузился, обновив состав, и растеряв всех своих лидеров.

Задачи у клуба, несомненно, также будут скорректированы. Между тем, старт динамовцам удался на славу: на выезде был разгромлен «Спутник» (0:4).

И абсолютно не влияет, что соперник последние три гола пропустил, уже находясь в численном меньшинстве. Свою задачу брестчане выполнили на отлично: три очка были добыты.

Все прогнозы на футбол

В последние годы отношения с БАТЭ у динамовцев стали более принципиальными. Правда, в пяти последних поединках была добыта лишь одна виктория.

БАТЭ

Нынешний сезон борисовским клубом однозначно рассматривается, как шанс вернуться в чемпионы. И по составу, и по организации игры БАТЭ видится фаворитом чемпионата.

Стартовый тур лишь подтвердил прогнозы. БАТЭ дома легко и непринужденно одолел «Слуцк», отгрузив сопернику три безответных гола.

Разумеется, в этом поединке БАТЭ будет стремиться взять максимум очков. Тем паче, в отличной форме находится один из лидеров команды Максим Скавыш.

Видимо, гости возьмут свое. Для этого, вполне возможно, придется прибавить в атаке после перерыва.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 2.15, на ничью за 3.65, а на «Динамо» Брест — за 3.20

Хозяева предстанут в фактически новом кадровом обличии, так что ожидать от них можно чего угодно.

Гости попросту выше классом обновленного «Динамо», так что явно будут активничать в атаке.

Брестчане, конечно, дадут бой гранду белорусского футбола, но после перерыва БАТЭ наверняка прибавит. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.85