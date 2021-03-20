В рамках 28 тура испанской Примеры «Атлетик» в Бильбао будет принимать «Эйбар». Игра состоится на стадионе «Сан Мамес» 20 марта в 16:00 мск. «Атлетик» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Если в кубковых состязаниях «Атлетик» показал успехи, то в чемпионате ими не пахнет. Хотя теперь команда сделает упор именно на Кубок Испании, дабы пробиться в еврокубки.

В чемпионате «Баски» занимают 11 место с 34 очками на счету. За последние пять туров они могут похвастаться лишь одной победой.

«Атлетик» выиграл у «Гранады» 2:1, а предшествовали этому результату ничьи с «Вильярреалом» (1:1) и «Леванте» (1:1), который, к слову, клуб победил в полуфинале Кубка Испании. Также отметим нулевую ничью с «Сельтой» и поражение от «Атлетико» (1:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

В списке травмированных Перу Ноласкоаин. Также дисквалификацию получил основной центрбек Иньиго Мартинес.

«Эйбар»

У «Эйбара» все намного хуже, поскольку клуб занимает предпоследнее место (22 очка). При этом команда проиграла 3 из 4 последних матчей в чемпионате Испании.

«Оружейники» на выезде проиграли «Кадису» (0:1). После этого у себя дома они уступили «Вильярреалу» (1:3). Ранее у гостей была ничья с «Уэской» (1:1) и поражение от «Эльче» (0:1).

В итоге серия без побед достигла отметки в 10 поединков. Все логично, поскольку в 27 турах у «Эйбара» всего 4 победы, однако 3 из них были одержаны именно на выезде.

Педро Бигас и Роберто Корреа — это травмированные футболисты команды.

Прогноз и ставка

На победу «Атлетика» Бильбао можно поставить с коэффициентом 1.83. на победу «Эйбара» букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 4.60. Ничья котируется за 3.70.

«Атлетик» в родных стенах уступает, но редко и в основном грандам. «Эйбар» сейчас не показывает того уровня футбола, который позволил бы команде зацепиться за очки в Бильбао.

Перед этой игрой «Баски» не уступали на своем поле 3 тура подряд, а в двух из трех матчей тотал был меньше 2.5. Предлагаем поставить на 1Х и ТМ 2.5 за 1.99.