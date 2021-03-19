«Славия» М
Старт сезона для команды получился не самым удачным. Еще бы, «Славия» М на выезде обидным образом минимально уступила «Ислочи».
Да уж, досадно пропускать единственный мяч на предпоследней минуте встречи. Тем не менее, это только старт сезона, где может случиться все, что угодно.
Цели у клуба амбициозные. Учитывая кадровый состав и неплохое взаимодействие игроков, команда из Мозыря вполне может побороться за попадание в первую пятерку.
Из 5 последних свиданий с торпедовцами, «Славия» только дважды сыграла вничью, уступив три раза. Причем последняя очная встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу клуба из Жодино.
«Торпедо-БелАЗ»
Жодинцы начали чемпионат — хуже не придумаешь. В стартовом туре «Торпедо-БелАЗ» было разгромлено минским «Динамо» (3:0).
Такого начала сезона от команды явно не ожидали. Наоборот, жодинцев рассматривали, как потенциальных борцов за выход в еврокубки.
Несмотря на всю амбициозность торпедовцев, проблем в их игре — вагон и маленькая тележка. Как минимум, в обороне, что и вылезло наружу в первом туре.
Команда весьма успешно играет со «Славией». Этот фактор, а также реваншистские настроения за стартовую коллизию станут определяющими на поле стадиона «Юность».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 2.27, на ничью за 3.52, а на «Славию» М — за 3.08
Хозяева неудачно играют с торпедовцами, но наверняка постараются исправить такое положение дел.
«Торпедо-БелАЗ» ужасно начал сезон, и будет преисполнен желанием побыстрее открыть счет.
В матче примерно равных по классу противников атака зачастую превалирует над обороной. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.74