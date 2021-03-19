«Славия» М сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗ» в рамках 2-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. «Славия» М — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» М

Старт сезона для команды получился не самым удачным. Еще бы, «Славия» М на выезде обидным образом минимально уступила «Ислочи».

Да уж, досадно пропускать единственный мяч на предпоследней минуте встречи. Тем не менее, это только старт сезона, где может случиться все, что угодно.

Цели у клуба амбициозные. Учитывая кадровый состав и неплохое взаимодействие игроков, команда из Мозыря вполне может побороться за попадание в первую пятерку.

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Из 5 последних свиданий с торпедовцами, «Славия» только дважды сыграла вничью, уступив три раза. Причем последняя очная встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу клуба из Жодино.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы начали чемпионат — хуже не придумаешь. В стартовом туре «Торпедо-БелАЗ» было разгромлено минским «Динамо» (3:0).

Такого начала сезона от команды явно не ожидали. Наоборот, жодинцев рассматривали, как потенциальных борцов за выход в еврокубки.

Несмотря на всю амбициозность торпедовцев, проблем в их игре — вагон и маленькая тележка. Как минимум, в обороне, что и вылезло наружу в первом туре.

Команда весьма успешно играет со «Славией». Этот фактор, а также реваншистские настроения за стартовую коллизию станут определяющими на поле стадиона «Юность».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 2.27, на ничью за 3.52, а на «Славию» М — за 3.08

Хозяева неудачно играют с торпедовцами, но наверняка постараются исправить такое положение дел.

«Торпедо-БелАЗ» ужасно начал сезон, и будет преисполнен желанием побыстрее открыть счет.

В матче примерно равных по классу противников атака зачастую превалирует над обороной. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.74