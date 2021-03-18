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    «Милан» выбьет «МЮ» из Лиги Европы?

    «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.57) и ставки на футбол, Лига Европы, 18 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Манчестер Юнайтед»
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    Златан Ибрагимович
    «Милан» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 18 марта, начало — в 23:00 мск. «Милан» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 18 Марта 2021 года
    Милан
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    «Милан»

    «Милан» в первом матче с «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения за несколько минут до финального свистка. Спасительный гол забил датский защитник Симон Кьяер.

    И как ни странно, по игре «Милан» выглядел совсем не хуже соперника. Более того, поражение «россонери» стало бы максимально несправедливым результатом. По моментам итальянцы вполне могли рассчитывать даже на победу.

    И это был один из самых позитивных матчей для «Милана» за последнее время. Во второй половине сезона команда Стефано Пиоли выглядит далеко не так убедительно, как до Нового года. В первую очередь, из-за кадровых проблем. Ну и везет «Милану» сейчас заметно меньше.

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    В минувшие выходные «Милан» проиграл на своем поле «Наполи» (0:1). Теперь отставание от «Интера» составляет девять очков. То есть о Скудетто можно забыть до следующего сезона.

    «Манчестер Юнайтед»

    Нельзя сказать, что «Манчестер Юнайтед» разочаровал, но в первой игре с «Миланом» от «красных дьяволов» все-таки ждали большего. Но в итоге — очередной невнятный матч. Таких у «МЮ» в последнее время почему-то очень много.

    На этом фоне выделяется разве что встреча с «Манчестер Сити», в которой команда Оле-Гуннара Сульшера одержала победу со счетом 2:0.

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    • На выходных «МЮ» с трудом выиграл у «Вест Хэма» — всего лишь 1:0 благодаря автоголу. Судя по всему, команда устала, сезон действительно получается чересчур насыщенным.

    Четыре из шести последних матчей «МЮ» завершились вничью, в трех случаях — со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 3.56, на ничью за 3.58, а на победу «Манчестер Юнайтед» — за 2.26.

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    Если перед первым матчем «МЮ» называли явным фаворитом, то сейчас шансы 50 на 50. Но самый главный вопрос звучит так: кому это больше надо?

    Очевидно, что у «Манчестер Юнайтед» с его финансовыми возможностями Лига Европы не вызывает большого интереса. Тем более команда Сульшера, скорее всего, попадет в Лигу чемпионов через АПЛ.

    В общем, у «Милана» есть отличный шанс остановить одну из самых сильных текущего розыгрыша Лиги Европы.

    Ставка — победа «Милана» с форой (0) за 2.57.

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