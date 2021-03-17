В среду, 17 марта, в Москве на «ВЭБ Арене» ЦСКА сразится с питерским «Зенитом» в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Поединок начнется в 20:00 по мск. ЦСКА — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

С 40 набранными очками после 22 сыгранных туров ЦСКА находится на третьей строке в турнирной таблице РПЛ, уступая пять баллов лидеру. Команда 12 игр выиграла, четыре раза сыграла вничью и шесть раз проиграла, разница мячей — 38:21.

К данному поединку «армейцы» подходят после неожиданного выездного фиаско от тульского «Арсенала» со счетом 1:2, что стало их первым верховым поединков в этом году, в котором они провели четыре матча.

Ранее в играх с участием «красно-синих» были зафиксированы результаты только 0:2. Дважды они с таким счетом обыграли «СКА-Хабаровск» в Кубке и «Ахмат» в РПЛ, а также уступили в дерби «Локомотиву».

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Если взять во внимание последние десять встреч первенства страны, то в них ЦСКА только четыре раза играл на тотал больше 2,5, а забить не смог в этом периоде только в двух случаях.

«Зенит»

«Зенит» является лидером РПЛ. У команды на счету 45 очков и отрыв от ближайшего преследователя в четыре пункта. Питерцы добыли 13 викторий, шесть раз сыграли вничью и трижды терпели фиаско, разница мячей — 50:19.

В своей последней проведенной игре коллектив Семака на своей арене разгромил «Ахмат» со счетом 4:0, тем самым проведя на тотал больше 2,5 свой девятый подряд поединок с учетом всех турниров.

Непосредственно в чемпионате страны в этом отрезке «сине-бело-голубые» сыграли пять встреч, где в каждой игре забивали хотя бы один гол.

В 2021 году «Зенит» принял участие в четырех официальных матчах, в двух из которых забивалось по три мяча, а еще в двух — по четыре.

За последние шесть очных поединков этих команд забивалось за игру минимум два мяча, в первом круге питерцы дома выиграли со счетом 2:1.

Прогноз на ЦСКА — «Зенит»

В данном поединке верховой тотал в 2,5 букмекеры оценивают в 1.98, а на тотал меньше 2,5 можно поставить с кэффом в 1.89.

После столь длительной верховой серии у питерцев, на этот раз ждем, что она прервется и в матче будут забито не более двух мячей. Наша ставка на эту игру — ТМ 2,5.