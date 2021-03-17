ЦСКА
С 40 набранными очками после 22 сыгранных туров ЦСКА находится на третьей строке в турнирной таблице РПЛ, уступая пять баллов лидеру. Команда 12 игр выиграла, четыре раза сыграла вничью и шесть раз проиграла, разница мячей — 38:21.
К данному поединку «армейцы» подходят после неожиданного выездного фиаско от тульского «Арсенала» со счетом 1:2, что стало их первым верховым поединков в этом году, в котором они провели четыре матча.
Ранее в играх с участием «красно-синих» были зафиксированы результаты только 0:2. Дважды они с таким счетом обыграли «СКА-Хабаровск» в Кубке и «Ахмат» в РПЛ, а также уступили в дерби «Локомотиву».
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Если взять во внимание последние десять встреч первенства страны, то в них ЦСКА только четыре раза играл на тотал больше 2,5, а забить не смог в этом периоде только в двух случаях.
«Зенит»
«Зенит» является лидером РПЛ. У команды на счету 45 очков и отрыв от ближайшего преследователя в четыре пункта. Питерцы добыли 13 викторий, шесть раз сыграли вничью и трижды терпели фиаско, разница мячей — 50:19.
В своей последней проведенной игре коллектив Семака на своей арене разгромил «Ахмат» со счетом 4:0, тем самым проведя на тотал больше 2,5 свой девятый подряд поединок с учетом всех турниров.
Непосредственно в чемпионате страны в этом отрезке «сине-бело-голубые» сыграли пять встреч, где в каждой игре забивали хотя бы один гол.
В 2021 году «Зенит» принял участие в четырех официальных матчах, в двух из которых забивалось по три мяча, а еще в двух — по четыре.
За последние шесть очных поединков этих команд забивалось за игру минимум два мяча, в первом круге питерцы дома выиграли со счетом 2:1.
Прогноз на ЦСКА — «Зенит»
В данном поединке верховой тотал в 2,5 букмекеры оценивают в 1.98, а на тотал меньше 2,5 можно поставить с кэффом в 1.89.
После столь длительной верховой серии у питерцев, на этот раз ждем, что она прервется и в матче будут забито не более двух мячей. Наша ставка на эту игру — ТМ 2,5.