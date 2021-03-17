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    «Бирмингем» — «Рединг». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионшип, 17 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Рединг»
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    Джордже Пушкаш
    В среду, 17 марта, в 37-м туре первенства первого английского дивизиона «Бирмингем» на своем поле сыграет с «Редингом». Начало игры — в 22:00 по мск. «Бирмингем» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бирмингем»

    «Бирмингем» ведет борьбу за сохранение прописки в Чемпионшипе. Сейчас он идет на 21 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков и опережает зону вылета всего лишь на три балла.

    В отрезке последних 12 встреч первенств «синие» добились только двух викторий. Также в этот период они трижды играли вничью и семь раз уходили с поля повереженными.

    Последний раз коллектив побеждал 27 февраля, одолев тогда дома КПР (2:1). После этого он сперва сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1) в гостях, а затем поочередно уступил на выезде 0:1 «Барнсли» и родных стенах 0:3 «Бристолю».

    Календарь и таблица АПЛ

    У «Бирмингема» последняя домашняя статистика в лиге. В 18 проведенных встречах он заработал только 12 очков, выиграв три игры при трех ничьих и 12 фиаско, разница мячей — 12:31.

    «Рединг»

    «Рединг» в данный момент находится в зоне плей-офф повышения, на пятом месте. От второй позиции, дающей прямой билет в АПЛ, он отстает на восемь баллов.

    К данному поединку «бисквиты» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой они набрали десть пунктов, выиграв три матча при одной ничейном исходе.

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    Сперва в этом отрезке они поочередно одолели на выезде «Ротерхэм» (1:0), а также на своей арене «Блэкберн» (1:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (3:0), а накануне расписали мировую с «Ноттингемом» (1:1) в гостях.

    Вне родных стен «Рединг» в текущем розыгрыше Чемпионшипа набрал 28 баллов из 61 общего. Коллектив выиграл семь раз, столько же игр свел вничью и четыре раза проиграл, разница мячей — 22:18.

    В первом круге «Бирмингем» обыграл «Рединг» на его поле со счетом 2:1, а в прошлом сезоне они обменялись гостевыми викториями — 1:3 и 3:2.

    Прогноз и ставка на «Бирмингем» — «Рединг»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Рединга» предлагают — 2.36.

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    На викторию «Бирмингема» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.15.

    Четыре из последних пяти очных противостояний этих клубов закончились на тотал больше 2,5. Прогнозируем, что и сейчас будет верховой исход. Наша ставка — ТБ 2,0.

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